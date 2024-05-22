清空（全文完）
完玉將那深灰藍的精美紙盒拿起來。巧克力盒口果然貼著一張字條，上面列印著「To Dr. Angela Wilson」。完玉聽到了自己的心跳。她將巧克力盒子拿在手中，不知該如何反應。好在傑克也沒有在意，擺擺手離開了。
完玉起身將辦公室的門掩上，回到桌邊坐下，小心地將巧克力盒打開，只見盒裡有一張閃著銀光的薄紙掉出來。她趕忙撿起來看，只見紙面上部正中間印著花體的「I」，字體很大，占了紙的三分之二高。下面則是一行斜體小字：Now the only one who stands……（我，僅存的獨行者）
完玉將那張紙捏在手中又看了一遍，是的，這是勤威在告訴她：「J」和「I」徹底成功脫鉤了。但是她好像高興不起來，居然等了這麼多年，才獲得了自己早就該得的。不過遲到總比不到好，她需要這個確認將自己的那段人生清空的儀式。她不過是幫他兌現了二十五年前的承諾。現在看來，勤威認下不表，沒有賴帳。
完玉將那張紙片疊好，放進抽屜。她現在知道該怎麼填那張壓在抽屜裡好一陣的新澤西藥劑廠的延聘書了。她尋思著，拿出那份延聘合同，一筆勾下「不再續約」的選項。她的使命已經完成，「天知地知，他知我知」，她現在的選擇就是給自己的一個判決。至於去非洲做義工的夢想，大概可以再擱置幾年。她需要些時間做準備，因為可能要一去多年。
這樣的想法讓完玉感到心安，她順手拿起一顆表面撒著金點的巧克力放入口中。舌上瞬間散開了一股帶著濃郁香滑的苦甜，順著喉嚨漫出綿長細膩的絲滑。她瞪大了眼睛，吃驚地想，這確實是巧克力的天花板啊。（全文完）
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