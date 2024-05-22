完玉將那深灰藍的精美紙盒拿起來。巧克力盒口果然貼著一張字條，上面列印著「To Dr. Angela Wilson」。完玉聽到了自己的心跳。她將巧克力盒子拿在手中，不知該如何反應。好在傑克也沒有在意，擺擺手離開了。

完玉起身將辦公室的門掩上，回到桌邊坐下，小心地將巧克力盒打開，只見盒裡有一張閃著銀光的薄紙掉出來。她趕忙撿起來看，只見紙面上部正中間印著花體的「I」，字體很大，占了紙的三分之二高。下面則是一行斜體小字：Now the only one who stands……（我，僅存的獨行者）

完玉將那張紙捏在手中又看了一遍，是的，這是勤威在告訴她：「J」和「I」徹底成功脫鉤了。但是她好像高興不起來，居然等了這麼多年，才獲得了自己早就該得的。不過遲到總比不到好，她需要這個確認將自己的那段人生清空的儀式。她不過是幫他兌現了二十五年前的承諾。現在看來，勤威認下不表，沒有賴帳。

完玉將那張紙片疊好，放進抽屜。她現在知道該怎麼填那張壓在抽屜裡好一陣的新澤西 藥劑廠的延聘書了。她尋思著，拿出那份延聘合同，一筆勾下「不再續約」的選項。她的使命已經完成，「天知地知，他知我知」，她現在的選擇就是給自己的一個判決。至於去非洲做義工的夢想，大概可以再擱置幾年。她需要些時間做準備，因為可能要一去多年。

這樣的想法讓完玉感到心安，她順手拿起一顆表面撒著金點的巧克力放入口中。舌上瞬間散開了一股帶著濃郁香滑的苦甜，順著喉嚨漫出綿長細膩的絲滑。她瞪大了眼睛，吃驚地想，這確實是巧克力的天花板啊。（全文完）