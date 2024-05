完玉將那深灰藍的精美紙盒拿起來。巧克力盒口果然貼著一張字條,上面列印著「To Dr. Angela Wilson」。完玉聽到了自己的心跳。她將巧克力盒子拿在手中,不知該如何反應。好在傑克也沒有在意,擺擺手離開了。

完玉起身將辦公室的門掩上,回到桌邊坐下,小心地將巧克力盒打開,只見盒裡有一張閃著銀光的薄紙掉出來。她趕忙撿起來看,只見紙面上部正中間印著花體的「I」,字體很大,占了紙的三分之二高。下面則是一行斜體小字:Now the only one who stands……(我,僅存的獨行者)

完玉將那張紙捏在手中又看了一遍,是的,這是勤威在告訴她:「J」和「I」徹底成功脫鉤了。但是她好像高興不起來,居然等了這麼多年,才獲得了自己早就該得的。不過遲到總比不到好,她需要這個確認將自己的那段人生清空的儀式。她不過是幫他兌現了二十五年前的承諾。現在看來,勤威認下不表,沒有賴帳。

完玉將那張紙片疊好,放進抽屜。她現在知道該怎麼填那張壓在抽屜裡好一陣的新澤西 藥劑廠的延聘書了。她尋思著,拿出那份延聘合同,一筆勾下「不再續約」的選項。她的使命已經完成,「天知地知,他知我知」,她現在的選擇就是給自己的一個判決。至於去非洲做義工的夢想,大概可以再擱置幾年。她需要些時間做準備,因為可能要一去多年。

這樣的想法讓完玉感到心安,她順手拿起一顆表面撒著金點的巧克力放入口中。舌上瞬間散開了一股帶著濃郁香滑的苦甜,順著喉嚨漫出綿長細膩的絲滑。她瞪大了眼睛,吃驚地想,這確實是巧克力的天花板啊。(全文完)