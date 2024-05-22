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我不是個討人厭的人（六）

劉頌恩

那時的我還有骨氣地申明，我寫信給他可不是為了收到回信。

怎樣也想不到，半年過去，我的信箱裡依然杳無他的來信。

關於人與承諾，我不得不做很多聯想。到底是人要追著自己說過的話，不論此刻和給予承諾當時的心境與處境是怎樣迥然不同了，依然當一個言而有信的大丈夫，或者話語是一枝從繃緊的聲帶筆直射出的箭，人卻不斷改變前行的方向，於是兩者最終不落在一處，原是最平常的事情？

其實不過就是一封信，這樣執著倒顯得我為人很沒有幽默感了。我想，我只是希望說服自己，姚擎峰並不是一個說話不算話的人，或者他對我說的不過是些無心的場面話。想到這裡，連我都知道他根本就不喜歡我。

我們最後一次對話中，姚擎峰說了三次他討厭我。

當然，如果把對話框拉大，你也會讀到我說了一些不大動聽的話，像是，我說，天底下，他就對我講話最有口氣，一點也不和善。他就是在這裡提到我這個人講話有晦氣的。其他，我還提到，他每次想到我，都會對自己在美國的生活感到有些懊惱，因為我是他得體又成熟的人生中的一個汙點，於是看到我就覺得煩。講到這裡，姚擎峰終於得用三個討厭來抒發自己的心情。

說實話，我並不真是一個惹人討厭的人。我們談話前一天，我才剛讀完《圍城》，講起話來免不了要模仿最後孫柔嘉對丈夫說話尖酸的口氣，說是向偉大作品致敬也不為過，還實證了錢鍾書對人性刻畫至深，即使姚擎峰沒有讀過小說，惱羞成怒的反應卻和方鴻漸如出一轍。

姚擎峰曾經說自己很不容易生氣，而我讓他很生氣，氣到再也不跟我講話。

那天我非常傷心，想起小時候跟李婕一起去上游泳課，我和另外幾個女生在更衣間外等她，那個年紀的我還有些莽撞，等得無聊，就信手拉開她的門簾，當時她已經脫得只剩下一件蘋果綠的內褲，兩顆碩大的乳房掛在光溜溜的身子上，顯得很突兀。（六）

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