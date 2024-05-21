追女工作守則（一一）

這本是個很寧靜的傍晚，夕陽如血，老師們都在食堂吃飯。院長正津津有味地啃著一個栗子麵窩頭，咬一口，誇張地讚嘆一聲，對老師們說：

「誰說我們在坐監獄 ，監獄能有這麼好的伙食嗎？要真有這麼好的監獄，別說一個月，讓我住一年都行……」

畫室的方向突然傳來一陣劇烈的女人喊叫聲，緊接著是一陣耳光聲。院長聽出是林婉的聲音，捂著胸口想，這個姑奶奶又怎麼了！老師們紛紛向畫室的方向注目，只見林婉幾乎半裸著上身，大哭著跑過來，後面跟著同樣驚慌失措的黃啟中。

黃啟中邊跑，邊揮舞著手中的絲綢，大聲喊：「衣服在這裡、衣服在這裡……」

裂成兩半的絲綢迎風飄揚，在紅色夕陽的照耀下如詩如畫。院長「哎呀」大叫一聲栽倒在地，翻身起來指著黃啟中喊：「按住他、按住他，你們都給我按住他！」

顫抖的院長把同樣顫抖的黃啟中叫到辦公室問話，黃啟中坦承剛才想和林婉表白，不知怎麼就稀裡糊塗撕了她的衣服。

薛文婧身為女人，最痛恨這種強迫之事，惡狠狠地問：「為什麼林婉在前面跑，你還要在後面追？你是不是有更大的圖謀？」

黃啟中賭咒發誓，表示明明是林婉狠狠抽打他的耳光，抽完了，林婉倒一臉委屈地跑了。他不知該怎麼做，也就跟著跑了起來。天地良心作證，絕對沒有圖謀姦騙之事。

院長和薛文婧叫來了林婉細問，林婉也是這般說辭。院長詳細了解了事情經過，發現有一個重要的背後推手──老竇教授。院長恨得牙根都癢癢，顧不上尊卑有序，叫來老竇教授一陣臭罵。

老竇教授看著這個曾經的學生，哆嗦著說：「小高啊，天地君親師，你就這麼和你班主任老師說話？」（一一）