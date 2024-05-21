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為騙美加華人 台灣高材生淪詐團英文老師教發音

清空（一七）

陳謙

傑克搖搖頭：願上帝保佑那對寶貝兒。你別說，那個Qin Wei很帥的，那眼睛的膠布一取下來，就是還綁著綁帶，看著就已經跟電影明星一樣了。傑克也把「Qin」念成了「Queen」的音。

完玉笑了說：是嗎？她想逗他說，你講脫口秀還不如當狗仔隊好呢，話到嘴邊又忍下了。

金森谷很快就恢復了營業，人們總是好了傷疤忘了疼的。完玉以健康不佳為由，暫停了業餘除紋身的工作。到了三月底，太浩湖地區的滑雪季進入尾聲，各大小雪場都在看天吃飯，時開時關。完玉本季在湖濱醫院的工作也快到期，開始打包準備離開，下一站是去往亞利桑州的沙漠小鎮。

一天下午，傑克興沖沖地來到她的辦公室，手裡舉著一個灰藍色調盒子，上面印著完玉沒見過的Recchiuti商標。見完玉看上去有些疑惑，傑克拖著聲誇張地叫：巧克力！

見完玉的反應平淡，傑克眨眨眼說：我剛上網查了，這可是《紐約時報》專門推薦過的，很貴、很漂亮，顆顆都像藝術品。要快四美元一粒呢，可真是太好吃了。完玉這才給逗得笑了說：你留著自己吃吧，我很少吃巧克力的。

傑克搖搖頭說：你還記得年初雪崩那次，我們救治的那個肚子上有顆紅心的華裔帥哥嗎？是他給我們寄來的，參加救治的人一人一盒。這盒是你的，說著眨了眨眼說：只有你的這盒是專門標了名字的哦。

完玉一驚說：真的嗎？

當然！麻醉師是手術室的靈魂啊，帥哥很在行。傑克笑著，將巧克力擱在完玉的辦公檯上。（一七）

紐約時報 華裔

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