我不是個討人厭的人（五）

那天早上，我把來美國前友人送我的乳白色對杯之一，小心地包好，放入他的行李箱，並附上一張小卡片，囑咐他生日的早晨才能打開。卡片裡這樣寫：

杯子是用來摔碎的，心也是

我把杯子給你

我把心給你

我將字寫得冷靜而老練的樣子，一面寫一面想像他二十天後打開卡片，心臟將有多麼酥麻。我覺得自己簡直是個詩人，一點也不為這樣肉麻的內容感到羞恥。我從來不曾像那天那樣篤定眼前這個人是愛我的。儘管姚擎峰說他需要一點時間獨自想想，但那也只是因為姚是個很謹慎的人。我很肯定，距離會讓他知道自己想要和我一起生活。

姚擎峰終究沒有打開那張卡片。

他在三十三歲前夕，確定自己對我的情感不是愛情。

5

姚擎峰說，他回去以後沒有魂牽夢縈地想著我，所以他覺得自己對我，充其量就是深深的欣賞與感激，稱不上是愛情。

我不大同意。

對我來說，一旦對另一個人有了想要擁抱的衝動，就是能走過紅毯的愛情了。我的意思是，難道他以為紅毯那頭真有永遠不會禿頭的王子與早上醒來沒有口臭的公主，從此過著幸福快樂的日子嗎？

他形容愛情會有的症頭──日思夜想，我覺得也很不實際。如果他以為我對他是日思夜想，那真是往自己臉上貼金了。他對我啊，就像是門牙顎側有個創口，平常吃飯喝水都不會留意，就是每次牙刷經過那邊，都得小心地越過。但我還是會說自己喜歡他啊。

我真不知道姚擎峰在感情上為什麼要這麼慎重，像是第一次談戀愛的少女，把自己的愛情視為世間最珍貴的禮物那樣捧在掌心。

關於姚擎峰，有許多事情我無法解釋。

像是，我始終不明白，為什麼回去香港 以後，他的改變會如此巨大。我忍不住要把姚擎峰分為「美國時代」與「香港時代」。

回去香港那天，他對我說，他也會寫一封信，把想對我說的話都寫在裡頭。他看我的時候，一雙眼睛溫柔而濕潤得像小鹿。（五）