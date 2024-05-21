百萬富婆派對驚夢（二）

圖／123RF

保羅那天一收平日懶散模樣，為了符合她所謂的「富人穿著」，搭配小有講究，居然被客人大大稱讚「還是個帥哥」。說起話來自信滿滿，一籮筐的笑話傾囊而出。

派對舉辦得相當成功，事後客人們還津津樂道。

保羅長得瘦高，個性比較內斂安靜。與老中接觸的時候，多半默默跟在妻子後頭，禮貌地靜靜傾聽對方的高談闊論，頻頻點頭表示同意，總有一些疏離感。自從他們家辦過第一次派對，他受到大家的鼓勵。被冠上「帥哥」之名後，他的態度有了些微改變，會主動打招呼與人攀談，人也風趣起來。幾次派對之後，他開始注意起穿著打扮，不只添加了許多時尚衣物，還嘗試不同的風格搭配。

後來每次派對，他們一出場，就迎來熱烈的擁吻和讚美。她覺得挺好的，感覺像跨進了上流社會的門檻。

自此，兩人努力朝著上流社會邁進。她參加小型的運動俱樂部，還請了一位教練以塑造完美體型。保羅則買了整套的高爾夫球具、添加專門運動服，每個周末都去高爾夫球場報到。

經過幾次成功的派對，保羅似乎樂在其中，每每於宴會前與她到處採購（花錢，真是一件痛快的事），布置華麗的排場、美食香檳……客人不斷的讚美聲，都讓他們陶醉不已。保羅也較之前積極一些，會簡單地幫忙收拾東西。兩人忙完之後，在深夜手持一杯香醇美酒，躺在沙發椅上，身上鋪著溫暖的羊毛薄被子，興致勃勃地繼續聊著宴會的種種。

於是，她家三不五時就找各種名目舉辦派對。感覺一切都是那麼美好。她想著，這就是幸福吧！

孩子回來過感恩節，就在感恩節後第二天，她又辦了一次派對。這次派對不只是她和保羅的朋友都被邀請，連兩個孩子也都邀請朋友過來。

一屋子的人，震天價響的音樂、高聲喧嘩的笑鬧聲，她不停在人來人往、高聲喧嘩的起居室與廚房中穿梭。微醺之中，絢麗流轉的燈光、鼓譟的音樂、群體亢奮的情緒，及充滿酒氣的停滯空氣，讓她有幾秒鐘突然陷入真空狀態，竟然有種不知身在何處的感覺。

一股窒息感覺襲上胸前，她迫切地需要新鮮的空氣。她走到家庭間，推開落地窗，外頭晶瑩的月光從樹梢隙縫灑了下來。

她往院子走去，靠牆角的地方她種了幾棵不同花色的紫丁香。每次看到那由無數小花朵形成的一團團、一簇簇的花，白的似雪、紫色如霞，都為它們的嬌柔和美而忘卻所有的煩惱。

空氣中瀰漫著淡淡的花香，純淨清香如此沁人。她紛亂混沌的思緒漸漸清明之際，一股極其古怪難聞的味道迎面襲來。她皺起眉頭，還分不清是什麼味道，一陣不堪的聲音從樹後頭傳來，她驚嚇到手中的酒幾乎灑了。

回到起居室，嘈雜人聲、污濁的空氣讓她再次陷入混亂。她想找保羅，伸長了脖子四處尋覓，才遠遠看到一群人簇擁著他。她連走過去的力氣都沒有了，一個人坐在廚房一角發呆。

派對幾點結束、她怎麼回到床上睡覺的，她都想不起來。

●

小時候她家住在台灣中部，外公卻住在南部。每年大年初二，媽媽就會帶著他們幾個蘿蔔頭，坐火車南下去看外公。她一直很喜歡坐火車，火車沿著軌道，晃悠悠地發出非常有節奏感的聲音，感覺像是偎在媽媽懷裡聽媽媽的心跳聲。

她對火車一直有著無限的依戀，後來買房子，他們就選了一棟沿著加州 火車軌道附近蓋的聯排別墅，常常可以聽到火車從窗外駛過去的聲音。

她忽然好想念那段舊日時光。

四周如此安靜，保羅規律的鼾聲，讓她像坐在火車裡，車輪在軌道上悠悠行駛。熟悉的音頻，她，終於沉沉睡去。

她幾乎睡到中午才醒來，醒來以後覺得很累、很累。回想院中一幕，恍恍惚惚，竟不確定是不是自己酒後的幻覺，只覺得像是做了一場不舒服的夢。

回過頭看，床旁邊是空的，保羅不曉得哪裡去了。此時，她才算是真正的醒了過來。（二）