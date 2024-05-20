安頓好勤威，完玉回到自己的更衣間，小心地將針筒和空液瓶包好，連同剩下的另外兩副藥劑和針筒，一併裝進她的拉桿雙肩包裡，換好自己的衣服，再披上羽絨大衣，拖著雙肩包快步離開了。

完玉第二天回到湖濱醫院，從系統裡查看了勤威的病歷。病歷顯示病人恢復得不錯，沒有令人意外的消息。沒有消息就是好消息，完玉輕輕一笑，給自己沏上一杯正山小種，對著窗外的雪松和遠處永不結冰的太浩湖，慢慢喝下。

到了第三天下午，完玉就在強森醫生的另一台手術預備會上，聽強森醫生說起，勤威手術後一穩定，經勤威女友的要求，今天一早就轉到了山那頭加州大學 戴維斯分校的醫學院，做胸椎骨的微創手術去了。這可不是殺雞用牛刀嗎？我們的強森醫生把最難的都搞定了，還要轉院。不過，有錢人不耍耍派頭怎麼行？聽說是那女友家裡安排的專用直升飛機來接的呢！邊上的傑克聳聳肩說。

你去送了？完玉心情複雜地問。傑克咧了嘴笑：還別說，他的女朋友就算是坐在輪椅上，仍然能看出那逼人的性感，很漂亮哦，像個西裔。也有點亞裔 的樣子，混得很好看的那種。

完玉安靜地聽著，沒接他的話。她現在最擔心的是，她打進的藥劑的效果。只見傑克眨眨眼說：記得他的那個紋身嗎？他有說發癢呢，又沒傷到那玩意，他自己才曉得為什麼會癢了。哈哈，那是留給戴維斯醫學院的問題了。

完玉的心一緊，見強森醫生也笑了，就勉強地跟著笑笑，說：有後續消息嗎？（一六）