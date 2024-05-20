我不是個討人厭的人（四）

我喜歡趁他打電動的時候，從背後抱他，將右手越過他的右頸部，左手鑽至他左邊腋下，像件斜肩剪裁的披風那樣把身體掛在他的背後。我的右臉頰貼著他的頸動脈，感受他難得奏起熱情的快板的脈搏，而下巴就安置在他鑿好的頸窩。有時候我會假裝轉頭，把兩片唇瓣靜悄悄地貼在他的脖子上。姚的身上有股淡淡的肥皂香，暖烘烘的很好聞。後來我膽子大了起來，也會從正面抱他，這時候我的臉頰就會很燙。這應該算是我和姚擎峰之間最浪漫的事。

說到浪漫，我不曾幻想和姚擎峰在星空下十指緊扣，或在海風裡漫步那類的事情。我不想說那是年輕時才會嚮往的東西，好像自己已經多老了一樣。我想，那是因為對象是姚擎峰的緣故。我們之間的浪漫，是我煮飯以後，他會洗碗。那些時候，我會想起曾阿姨最常掛在嘴上的，「再多的甜言蜜語也不比為你洗一輩子的碗！」

我想我該澄清，其實我一點都沒有煮飯的才能，也不曾從烹調中找到樂趣。我煮，因為我是捨不得上館子的窮學生。

第一次煮飯給姚擎峰吃，純粹是鬧著玩兒，還以人生本來就是場冒險相比擬，想不到他說，「我從不覺得吃你煮的東西是在冒險。」眼神清澈得不可能是在撒謊，並低頭把桌上的飯菜吃得精光。

不知怎地，這句話聽在三十三歲的我耳裡，竟比二十幾歲時收到的任何情話都更教人怦然心動。

每次吃完飯，姚擎峰會二話不說地去洗碗，洗的時候不加清潔劑，而是用有些燙手的水沖，指頭仔細撫摸過碗底與盤緣。

他洗碗的時候，我會從他身後環抱住他的腰，把頭靠在他的背上。那樣的時候我會想，我們連廚房生活都如此和諧，其他領域怎麼能不水乳交融呢。

4

三月三十一號晚上十一點，姚擎峰搭上飛往香港 的班機。

「飛機一降落我就傳訊息給你。」這是他用美國的手機號碼傳給我的最後一則簡訊。（四）