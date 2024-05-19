我不是個討人厭的人（三）

圖／趙梅英

助教邀請整組的學生去他家吃早午餐，所有人都大剌剌 地穿鞋踏上客廳那張米色的長毛地毯，就姚擎峰一個人堅持將自己的鞋脫在門外。我們同齡的人早就穿起船型襪，姚卻依然穿著長筒的襪子，就是我爸爸衣櫥裡塞的那些。

那兩個小時的討論，我都心不在焉，始終想著他那雙白襪，將染上多少鞋底的塵埃。

下課後走回宿舍的路上，我倆經過超市。我在每個特價的黃標前停下腳步，而姚就在後頭推著購物車，像隻小狗那樣跟上跟下，一句催促的話也沒有。

後來姚擎峰也常常這樣靜靜地等我。每次約了時間見面，他都會提早幾分鐘到，也不傳訊息讓我知道，只是仰頭盯著樓梯口前的窗子，一見著我下樓的身影，就轉過身去，假裝自己沒有在等，很是可愛。

那天在超市，姚把我買的藍莓與冰淇淋放進他的紙袋裡，彷彿我生得如此嬌弱，還送我回到宿舍，才折回自己的家。

姚擎峰是一個可愛的人。我喜歡這點只有我知道。

姚和我對許多事持不同的見解。他總是喝白開水，而我唯一不肯喝的就是白開水。他說自己很不容易生氣，人和人之間的事不大往心上放，我卻能把兩人相處的始末寫成一部編年史，說好聽點是很念舊。

即使一起看著新聞裡，夜裡的香港 理大校園變成了一片橘紅色的火海，我義憤填膺的程度可比他更像個香港人。「我沒有生氣，我只是很傷心。」姚的聲音微弱得像個犯了錯的孩子。

但我們也有共同的興致。他想要寫一本書，我也想要寫一本書，我們的書會被擺在架上不同的地方。

我倆談得最深入那次，恰好是二月的最後一天。

我分享自己的苦惱，覺得自己生在世上很無用，能賺錢的工作做得毫無熱情，喜歡的事情又看不出有沒有天分，畢業後不知何去何從。姚擎峰沒有對我說「每個人都是按著神的形象造的，別妄自菲薄」那類神學生的場面話，卻告訴我，自己一直以來的夢想是要開間獨立書店 ，和裡頭來來往往的年輕人聊上幾句，並不著痕跡地向他們推薦些能解答疑惑或指引方向的好書。

「等我回香港開了書店，我就聘你，還會出版你寫的東西。」他說話的時候，我一直盯著他眼裡冉冉升起的朝陽。

我們喝完了咖啡，他問我要不要一塊吃晚餐，我一口答應。事實上，那天我根本做足了約會的準備，臉上化了仔細的妝，穿了件膝上的米色連身裙，在還冷的冬末露出兩截剃得光滑無毛的小腿。

我們走進一間日本料理店，他點了餐、付了帳，還把自己那碗牛肉丼飯裡那顆婀娜多姿的水波蛋、一塊百頁豆腐與一些牛肉舀給我，自己的碗裡剩下的不過是些薑絲、肉末，卻還是吃得津津有味。

那顆水波蛋在我嘴裡爆開那一刻，我突然篤定了這就是愛情。

3

期末周一結束，洛杉磯郡就發布了居家令，餐廳、健身房、電影院 一夕之間全部停擺，感染人數卻依然直飆而上。姚擎峰的家人三番兩次打電話來，囑咐他盡快回香港。

那陣子，姚的身體似乎也染上緊張的氛圍，連著幾天喉嚨痛，每天維他命C、中藥粉輪流和水喝，怕在上飛機前就感冒了。

那天下午，他一臉病容，我鼓勵他到床上躺著休息，心裡卻癢癢的，有些迫切。

姚擎峰再過兩天就要回去香港，每天卻只是任著我抱他，沒有人將我們的關係帶上檯面談論。我真怕他回去就要忘了我。

那天我穿著白色寬領的上衣，兩條鎖骨直直地露在外頭。我這人最性感不過就這副德性。

要是再有機會和姚擎峰一起躺在床上，我可不會這麼客氣地只親吻他的右邊臉頰了。不知道姚有沒有留意到我的嘴唇特別軟。我是這麼近看才發現他右臉頰上原來撒了好幾顆痣，像繁星點點，而左臉頰光溜溜的。

姚一直閉著眼睛，連眼皮也不試探性地微抬一下，但我從他的頸動脈脈搏知道他分明還醒著，就是任著我，可惜我這人有色無膽，至多就是繞著他的額頭、鼻樑還有唇瓣周圍輕啄，不敢冒然親吻他的嘴。我還是希望他當我是個有矜持的女人。

於是幾個月後他告訴我，自己一直視我如知己、如兄弟的時候，我一瞬間實在是羞憤得無地自容。難不成他當初在抗拒的，是自己喜歡我這個兄弟的同性戀傾向？

等到又熬過幾個足不出戶的月，我的懊惱終於遠遠超過羞憤。

當初要是知道疫情將讓世界如此停擺，那個下午我何必當一隻溫馴而知禮的小貓？矜持在這麼絕望的時代，實在是最無用的東西。

說到這裡，我想我需要解釋我倆之間的擁抱是怎麼一回事。

姚擎峰這人抱起來很舒服，害我難以自制。我說過，在這方面，我算是個女性主義者。

我第一次從背後抱他的時候，姚嚇得跳了起來，還叫了一聲，但他沒有轉過身來，也沒有說話。幾分鐘後我又故技重施，這次他沒有嚇到了，卻一樣不說話。事實上，那次我們兩個久久都沒有說話，房間裡的空氣比剛泡完熱水澡、浴室裡蒸騰的水霧還要凝重。我以為他已經在腦中擬長長的稿要和我絕交了。

姚擎峰終究沒有請我自重，也不曾拒絕，只是偶爾將電動打輸怪罪於我的干擾，說的時候臉頰紅通通的。（三）