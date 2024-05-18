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從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

清空（一四）

陳謙

傑克移步上前，去給強森醫生打下手了。

強森醫生的手術進行得很順利。年近五十的他喜歡滑雪和水上運動，總是說太浩湖特別合適他，也很合適養育家庭，轉眼在這裡工作快十五年了。完玉配合他做手術，印象最深的就是他的細心。這不，從一開始，他就不停問著勤威的各種體徵資料和身體情況。先頭一切都是正常。這時，大家都聽到完玉開始報，尿液好像有點少。接著，尿液是越來越少。這跟強森醫生要求少輸液有關，可尿液的顏色不深，按照經驗判斷，這可能是尿管有折了。完玉報告說，她要去檢查一下。

完玉知道自己的機會終於來了。她走到手術台後方，掀開蓋簾，躬身鑽了進去。為近一米九的強森醫生高高升起的手術台，讓一米五五的完玉只要稍低下頭，就能在手術台的簾下直著身子移動。她走到手術台的左邊，一抬頭，目光越過眼前的那一叢雜草，就看到了勤威股溝深處那顆深瑰紅的心形，花體的「J」直穿下來，坦坦蕩蕩，直面相向。簡直厚顏無恥，她在心裡罵了一聲。

完玉屏緊一口氣，先檢查了尿管，並沒有彎折。她向強森醫生報告。強森醫生說，如果病人身體指徵都好，先就這樣吧，不用加輸液量，但要注意觀察。手術這時應該是進入最緊要時刻了，病人的前顱已打開，沒有人再注意她。

完玉鎮定地抽出腰包裡的小針筒，小心地將藥劑吸入，對著那個「J」的尾部注射下去。以現在的條件，她的目的就只能讓「J」的彎勾部分消失，不再能看出那是一個跟「Jade」有關聯的圖形就可以了。（一四）

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