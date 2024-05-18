我不是個討人厭的人（二）

圖／趙梅英

姚擎峰不是個熱情的人，這我早就知道了。

他在香港 原是中學教師，每年負責五、六個班級的英文與通識。從研究所畢業後就一直待在同一個地方，姚從一名單科教師一步步升等至部門主任，薪水沒有漲，繁瑣事倒是添了不少。

「姚老師，真不好意思，你還單身，就多擔待點。」每年的校務會議，校長和其他已婚的同事總愛拍拍姚擎峰的肩，幾雙笑彎了的眉眼有著差不多的弧度。於是姚教課之餘得帶話劇社、羽毛球社和學生團契，課後與周末則忙著批改作業。若因此發生幾段師生戀情倒還甘願點，但姚擎峰這人就是太過正經，說是死板也不為過，即使有過幾個女學生畢業後向他告白，他怎樣也是不肯的。這樣緊繃的日子過了十年，終究弄壞了身子也折彎了熱情。

這些資訊，我可是好不容易才從他口裡問出來的，難免要加上一點點自己的詮釋。

一年多前姚擎峰毅然向校長遞了辭呈，申請了半年的學程飛往美國，渴望再一次嘗嘗記憶中當學生的自由滋味。只是，為人師久了，竟忘了如何在課堂中鬆散下來。

姚的閱讀進度老是超前一周，報告也總是離死線還遠便悠然交卷，不像我，每到期中與期末都感覺自己正逆向奔馳在開最高速向前的平面手扶梯上，腳步若是一個踉蹌，就要被死線軋死。儘管看似狼狽，我以為自己對人生還有熱情；反觀姚，從期初到期末，從來沒有一件事能讓他心跳加快，日子實在很乏味。

依我看來，姚擎峰這人唯一有熱忱的事就是閱讀。事實上，姚讀很多書。我進研究所以後才認識的神學家，他幾乎都在書本上打過照面。當然，那時候的我還不知道，這樣的落差有一天會成為他看不起我的理由。

我從沒想過後來我和姚擎峰會變得那樣要好。

姚這樣愛理不理，像極了一顆頑固的孔雀蛤，而他越是緊閉，我越想要扯扯他的足絲。在這方面，我算是個女性主義者。我關心他報告選了什麼主題、買一整包紅蘿蔔的時候分三條給他、期末周傳簡訊問他要不要來圖書館 吃免費的比薩、朋友圈裡有什麼飯局都不忘叫上他。

一開始，姚擎峰總是疏離而不失禮貌地拒絕。第二個學期都過了一半，他才終於能坦然接受別人的好意，並學我在句尾附上一個瞇眼笑的表情貼圖。當姚在我生日隔天約我去咖啡 店，還請我喝一杯名為倫敦雲霧的伯爵奶茶時，我覺得自己簡直功標青史。

說到這，你可能以為我生得一副無鹽之貌，或有什麼奇怪的癖性令人忍不住敬而遠之。事實上，我有一頭堪稱完美的自然捲髮，就算是台北東區的髮型設計師聽到我的大波浪是天生的，都忍不住要嘖嘖稱奇。我的五官算得上端正，雖然雙眼皮摺有些小家子氣，但嘴唇豐腴，像是小小兩片紅裡擠進了一身的性感，並且一雙眉毛生得很俊。總的來說，毛髮類在我身上表現特別突出。我的身材相當扁平，從正面看起來，於天於地都相當坦然的樣子，但若是從背面看，浪漫的捲髮披在肩上，露出算得上修長的四肢，那還真像個溫柔的妙麗女子。

如果你和我同班，一整個學期除了自我介紹以外，再也不會聽見我說話。你會想，我不是非常害羞，就是英文很差，而這兩者都屬實。此外，並沒有什麼引人注目的毛病。

等到我們越來越頻繁地在校園裡同行，身邊不免有人好奇地打探，「他是不是在追你？老是這樣跟上跟下的。」儘管究竟是誰跟著誰，總是像「先有雞還是先有蛋？」那般難以釐清的事，但這樣的問句說明，至少在旁觀者眼裡，我應該是能作為君子好逑的那種窈窕淑女，他要是對我有意，也沒什麼好大驚小怪的。

若我倆真的在一起，甚至要結婚，我還有把握別人的評語將不外乎是「郎才女貌」、「佳偶天成」這類。當然，這樣的形容有一定的機率說明我外型還算可人而他稍有才氣，但更高的機率則說明了旁人詞彙之貧乏，或者對我們漠不關心，像對天底下所有平凡的愛情那樣。

關於姚擎峰請我喝倫敦雲霧的事，我又想要解釋一下。姚會知道我生日，其實是因為我在生日前一天，以請他幫忙校稿為由，把邁入新歲數的感懷寫成一篇名為「三三來遲」的文章寄給他。你可以說我這樣未免有些算計，但那是因為，那時我已經發現姚擎峰是個相當可愛的人的緣故。

就拿在課堂上發言這件事來說吧。大部分的教授喜歡在課堂上穿插很多討論，學生自己對話與教授講課的時間往往差不多長。在美國，當教授似乎是一件很輕鬆的事。

雖然姚擎峰從不愛主動與人攀談，但每次大家圍成一圈就教授給的問題討論，只要見沒人接話的空檔，姚都會認分地開口，嘴巴開開闔闔，像個故事手偶那樣可愛。其實大家對國際學生，尤其他還是個新生，是特別寬容的。每次別人問我有什麼想法，我就一直微笑，別人很快就當我是個傻子，不再要我說話。

你要是見過姚擎峰的襪子，一定也會同意他是個可愛的人。第一次看到姚的襪子，是在期末那堂討論課。（二）