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清空（一三）

陳謙

完玉苦笑一下，就看到強森醫生點點頭，在吉娜拿來的同意手術的表格上簽了字，然後將筆遞給她。

在眼下這樣的緊急狀態下，手術只需要兩位醫生同時簽字就可進行。完玉握著筆，愣在那裡。強森醫生笑笑，說：你不會需要再洗一下手吧？她愛洗手的強迫症狀，常被他們拿來調侃。完玉回過神來，問：你說做手術是利大於弊，對吧？在那個瞬間，她竟然有一種病人家屬般的焦慮。

強森醫生努努鼻子說：只要你幹好你的活，我們就很有把握。見完玉還沒下筆，強森醫生又說：他運氣好啊，到了我手上。完玉應聲落筆，三下兩下畫下了自己的簽名。吉娜一收到手術表，勤威就給推進手術室了。

手術室氣氛緊張有序，無菌區已經設好。在術前對病人做最後驗明正身的安全檢查時，醫護人員在強森醫生的帶領下，將各項資料逐一核實確認。看著前半截腦袋給光了的勤威，完玉感受到一陣心酸，伴隨著焦慮。我真的不該站在這裡的，她想，可手一觸落到腰間別著的工具包，就鎮靜了下來。到了這個關口，就算從職業道德上講，她此時若選擇臨時退場，也會給危重病人帶來不可預測的風險。開弓沒有回頭箭了，威爾遜醫生，她對自己說。

完玉拿起大針管，要給勤威的靜脈注入適量的丙泊酚。她的手竟然抖了好幾下，這對她這樣一個資深麻醉師是罕見的。她讓自己停了兩秒，才開始注射。這時傑克已為勤威插好尿管，問正給勤威插輸七氟醚氣管的完玉是否需要幫忙，完玉搖搖頭。她已經進入狀態，順利地完成了給勤威的全麻。（一三）

緊急狀態

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