林婉身後發出一陣重重的男人咳嗽聲，穿著內衣的老趙從屏風後面走出來，不滿地白了黃啟中一眼。林婉滿面羞紅，嬌嗔道：

「去打早飯，記著回來在微波爐裡熱一下。吃涼的，我會生氣喲！」

黃啟中臉色慘白，一顆心直直地墜下去，很久之後才墜落到懸崖底部，發出重重「咚」的一聲巨響。他突然意識到，封校不只給了自己和林婉朝夕相處的機會，同時也把老趙那個瘋癲老婆隔離在校外，讓老趙和林婉有了重歸於好的絕佳時機。怪不得林婉最近容光煥發、嬌媚迷人，原來是暗地裡和老趙重修舊好了。黃啟中強行抑制住心中的悲痛，哆哆嗦嗦地問：

「你……你們……」

林婉抿嘴笑道：「這就是愛情啊，啟中。一念天堂、一念地獄，等你將來戀愛了，就知道我現在的心情了。」

黃啟中怔怔地立在當地。林婉看他一眼，關上了窗戶，窗後傳來男女的嘻笑聲。

黃啟中彷彿墜入了冰窟深淵一般，渾身上下都涼透了。他大口喘著氣坐在地上，揮手解散了跑步的隊伍，一個人悶悶地走回宿舍，好像被抽了筋一般癱在了床上。

黃啟中平生第一次體會到了失眠 的滋味。他翻來覆去，只要想到林婉此時此刻，有可能正在被老趙毫無廉恥地凌辱，就心痛心恨得睡不著覺。他對著牆壁大聲咒罵，滿眼血紅地看著花巨資購入的西服，再想到老趙的長袍馬褂，忍不住拚命地撕扯著頭髮。他無論如何也不相信，自己居然會輸給老趙這種薄情寡義的齷齪男人。難道女人都是不長眼睛的嗎？難道女人都是天生的受虐狂嗎？（七）