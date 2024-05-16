「至於夜郎、樓蘭、大月氏，幾年不下雨，河流一改道就從歷史中消失了。這國家民族的命運，命懸一線不好說得很！」

院長惡狠狠地瞪了老竇教授一眼，這時窗外傳來黃啟中帶著學生們跑操的口號聲。院長感慨地指著黃啟中說：

「你們看看小黃老師，這才是大將風度嘛！既來之，則安之，越是困境，越能夠平和待之、淡然處之！你們要多向他學習！」

這段時間黃啟中的狀態很不錯，想到封校後能像夫妻一樣和林婉朝夕相處，黃啟中就興奮得手舞足蹈，深感這是上天賜予的好機會。他提前備好了一切表白的工具，封校一個星期後，黃啟中感到林婉心情越來越好，認為表白時機已經成熟，就專門去學校理髮店做了個髮型，穿上西裝，準備清晨帶學生跑步時伺機表白。

第一圈跑到林婉窗下時，黃啟中豎起耳朵聽，直覺告訴他，佳人一定正睡在畫室裡，但林婉並沒有像往常一樣打開窗戶。黃啟中抖擻精神跑第二圈，喊口號的聲音越發大了一些。旁邊屋子的裴崇任老師咳嗽了幾聲，重重關上窗戶表示抗議。

林婉屋子裡終於發出窸窸窣窣的聲音，黃啟中心跳得幾乎從胸膛中蹦出來。窗戶打開，黃啟中看到夢寐以求的絕代佳人，在藤蔓纏繞的紅綠窗格間慵懶地舒展著腰身，滿面嬌羞緋紅之色。黃啟中上下牙床不斷顫抖著，他走上前，用哆嗦不已的語音說：

「林婉，我……」

林婉心情相當不錯，她伸出手來彈了黃啟中一個腦門，笑嘻嘻地問：「你怎麼了，羊奶喝多了嗎？瞧這面紅耳赤的！」

黃啟中艱難地嚥下一口唾沫，顫抖著說：「林婉，我喜歡……」（六）