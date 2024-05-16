傑克和MRI的工作人員將勤威的擔架放入升降台上，送進了MRI機裡。完玉知道，自己的機會來了。她快步回到手術室門外自己的更衣室，麻利地打開拉桿雙肩包，抽出一套早上已裝好的紋身消融劑和注射器，快速地心算了一下劑量。她現在沒有時間做整個紋身圖案的去除，只要去除那個不大且是鏤空的「J」下部的彎勾，就足夠好了。這樣的藥劑量也夠。而且勤威會在全麻中，不需要做局麻了，事情更簡單。這些臨床實驗用的藥品是要嚴格追蹤報備的，這將給勤威打下的一針，她只能報損壞了。

完玉小心地將這些藥品和針劑，裝進自己的腰包裡，直起身來，看了一眼更衣室門後的鏡子，自己的整個身型看不出變化。到了這時，完玉其實還沒想好該找什麼機會，走到手術台後部，去給勤威注射。但她很肯定，這支已架上弓的箭一定要射出去的。

勤威被從裝置著MRI機器的長貨櫃車裡移出來時，報告印證了強森醫生的判斷，右腦前顱內有3.1x2.3釐米的血塊。強森醫生在手術室門口出現的時候，確認了手術方案──開顱去血塊，以降低因損傷出血造成的顱內壓。如果顱內壓失控，最嚴重的情況就是病人會成為植物人。看現在的手術指徵，手術是必要的，強森醫生又說。

他接著問：病人的家屬來了沒有？吉娜走近前來說：傷患只有一個女兒，正在波士頓 上學，還沒聯繫上。

完玉走神想，不知這是不是跟彈豎琴的女子生的女兒呢，就聽到吉娜又說，他今晨是和女友一起乘第一趟登山纜車上的山頂。女友也受傷了，現在在鄰鎮的醫院救治。（一二）