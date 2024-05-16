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田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

錯位（全文完）

王婷婷

他喜歡跟朋友聊兒子，回國見親友也說兒子。連他媽都看不過去，提醒他別做太明顯，現在不時興說養兒防老的話，起碼表面上一碗水端平。要不以後老了，閨女不情願伺候你。

他付出了他能付出的全部感情。兒子就像他的初戀，像阿紫虐游坦之那般，再難受也怨不到兒子頭上。他只恨江燕，也怕和她撕破臉當面對質，她帶著兒子去找姦夫，讓人家白撿了他精心培養的好兒子。每當他在心裡設想痛罵不要臉的女人和野種，他就會淚流滿面。他怕一旦撕開這個祕密，也就失去了付出過所有的兒子。

他不能想像沒有兒子的未來，也不敢設想離婚後，孤身一人返回國內從頭開始。一旦撕破臉，他帶著女兒生活，把這麼好的兒子留給這個挨千刀的女人。按照加拿大的法律，這邊的財產一大半給她，這比殺了他都難受。

煎熬了一個多月，像毒蟲啃噬他的大腦和心臟那般痛苦的時間裡，他更乾、更瘦了，面色黯黑，腮幫子癟下去一大片，惟獨兩腮因為牙床咬合太用力，凸出來一疙瘩肌肉。能屈能伸大丈夫，天知地知自己知道，這個祕密爛在肚裡，說不定可以漚成肥料。他那麼多年在商場上打拚，要是意氣用事，早就被踩進泥濘，在底層打滾煎熬。

他幾乎把腦漿想乾，終於決定把那份親子鑑定爛在肚子裡，變成大便拉出去，沖進陰溝，湮入地底，就像從未有過。這麼多年的心血和金錢捧大的這麼優秀的兒子就是他的兒子，是他孫家的，子子孫孫都必須姓孫的後代。（全文完）

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