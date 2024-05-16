有志青年談婚論嫁（三）

圖／趙梅英

就像畫一道豎線割開名詞「珍珠鳥」──珍珠，被河蚌富含碳酸鈣的硬翅膀保護；鳥，柔軟的羽毛下孕育著瑩白精緻的卵，它／牠們在深層意義上有近乎孿生的對應，但終究一個躍不出水域，另一個只屬於蒼穹。

「你已經做出了選擇，」我接過話，「你選擇的『兼得』終將導致『皆失』。」我客觀中性的反駁將他置於沉默，而我沒有乘勝追擊，因為任何形式的否定中，必含有無法被否定的成分，這在邏輯上不可避免。如果不把主宰直覺的道德當作分析行為舉止的唯一切入點，那麼我們就有可能超越邏輯，發現比否定的反面更高一層的解釋。就像日本思想家鈴木大拙解釋在他眼中既非哲學又非宗教的「禪」：「你很難在外觀上捉摸它，乍看得到了它，其實它不在那裡，在覺得接近它時，反而離它更遠。」

我的希望大抵是個蚍蜉撼樹的模擬，就像我經常在夢中分身，試圖叫醒另一個自己，但無論如何都發不出聲音。夢中的我在做什麼夢，我永遠不知道，除非我能更深層地走進自己──這是舉步維艱的探索。儘管如此，我依舊希望眼下的紙醉金迷是冉芒開悟的過程，畢竟「捨得」本身意味著「得──捨──得」，有得才能捨，有捨，才有可能迎來更高階的得。

「印度 瑜伽士薩古魯曾從記憶的角度，勸告大家潔身自好。」我試著淡化敘述的針對性，「大意是，你以為有些經歷不會被頭腦記住，但它們存儲在身體裡，一旦身體靠近類似性質的客體，就極易亂作一團。所以不要在不經意間，讓身體獲得大量嘈雜的記憶，它們會妨礙你明智地生活，讓你難以保持平和與喜悅。」

「可我做不到像你一樣禁慾呀……」冉芒丟來小恐龍皺眉的表情。

「不要把『禁』看得太嚴苛，我從沒禁止過自己做什麼。相反，我倒像個慾望的旁觀者，無為而無不為。」寫下這句，我想起「禁」的來源。根據《說文解字》：「禁，吉凶之忌也。從示林聲。」「林」指趨吉避凶所應杜絕的言行，「示」代表祭壇，即來自上天的啟示。上天有何啟示？有人結合「婪」字來理解： 「二木之下，一女擇果」──伊甸園中有一棵生命樹，還有一棵上帝不許亞當、夏娃接近的知善惡樹。夏娃受到蛇的引誘，起了貪念，偷吃了知善惡樹上的禁果並分給亞當，於是上帝把二人逐出伊甸園。藉著不同文化冥冥之中不可思議的相通性，一個漢字遍歷《聖經》，尋得了量身定做的貼切剖析。

當樹林外豎起「禁」的告示牌，遊客應該明白此地不能隨便進入。但告示牌並未封鎖樹林，執意的人依然可以探險。他們可能會迷路、遭野獸攻擊、掉入獵人的陷阱……也可能安然無恙。生死有命，一切在於自己的選擇。可見所謂的禁慾不是刻意禁止，而是選擇怎樣去生活，選擇生活被什麼支配，或者不被什麼支配，進而有所捨棄。自從我選擇讓智慧而非激素主導生命的一刻起，我就必須要保持身體記憶的簡單。七情六慾都可以壓縮進維持生存的區域，把更多面積留給求知慾。

「長話短說，我選擇了某種獲取愉悅的方式，或許它不被你理解，也不被別人理解，但於我極度舒適。」我陳述完畢，點擊了「發送」按鈕。

「哇哦，你一直這樣務實嗎？那你是怎麼找到另一半的？」我想冉芒此刻一定睜大了眼睛，像重置記憶的金魚，盼望穿過凸透鏡中魔法般倒立的珊瑚群。

6

斷目東海揚塵，含眸袖裡乾坤。有哪種天象覆蓋面很小，殺傷力卻極大？龍捲風 。自省的龍捲風在頭腦內部環行，沿著最大風速半徑，整合排序長短不一的人生目標，被甩出漏斗雲的優先級，無須直覺證明。兩度「盲約」搗毀了動情的憧憬。幾經讖悔，我從此心如止水──唯瑯嬛福地，意往神馳。

隨著年齡增長，我對男女之事看似不開竅的不上心，招來了不少揶揄：「你這學霸是不是讀書讀傻了？」我不覺得我是學霸，憑著中上游的成績，只能算老師口中最有前途的「第十名左右的學生」。老師的本意是這類學生不是死讀書，而是把一部分精力放在了愛好和社交上，因此得以全面發展，但我是死讀書才拚到這個名次的。不過那些揶揄的中心思想倒不算妄斷，不少學霸在恨嫁年齡之前，常常無感，甚至反感墜入情網，這種冷淡在我看來，是冰川 期人類進化競爭的潛意識。

經過數次嚴寒酷刑的洗禮，人類倖存的本質趨向智力較量。如會生火的直立人淘汰掉了只會造石器的能人，之後又被更聰明的早期智人──尼安德塔人淘汰。尼安德塔人與惡劣氣候抗爭了至少二十萬年後，敗給了文明程度更高的晚期智人，也就是現代人。

據科學研究，黃種人攜帶最高含量的尼安德塔人基因，這種基因與憂鬱症相關──摧殘人的種子亦會催生天才。既然智慧是生存之本，學習好的人就不用過早考慮婚戀，因為那並非進化最優選擇。

這也就解釋了，為什麼有些成績優異的漂亮女生也對戀愛反應遲鈍。和酸葡萄無關，「美麗」這項稀缺資源或許真的是推動繁衍的隱性基因。其實我覺得自己更像是由於相貌欠佳，幾乎無人問津而歪打正著地潛心治學，進而意識到現實世界的無常。（三）