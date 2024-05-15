黃啟中的計畫還沒來得及實施，「非典」就在中華大地爆發了。疫情 來勢洶洶，社會上人心惶惶，沒人敢再出門。城市也變得空蕩蕩的，偶爾有人在公眾場合不小心打個噴嚏，周圍人馬上一臉懷疑且憤恨地注視著他，恨不得立刻把他扭送醫院鑑定病情，好知道是不是SARS攜帶體。

學校宣布緊急封校，全體老師必須住在校內。校門口設置了三道防線，頭一道防線是被鐐鏈巨鎖徹底封死的大門；第二道防線是堆積了一尺高低的石灰；第三道防線是二十四小時全副武裝值班的保安。老師和學生們半步不能離開校園，確保「非典」期間零感染。

頭兩個星期大家覺得很新鮮，在校園裡有說有笑，玩得不亦樂乎。很快就有不安情緒開始蔓延，老師們大多拖家帶口，上有老、下有小，家裡實在是離不開人啊！有些女老師半夜想孩子想得直哭，哀求老人們帶孩子過來探視。隔著三道大閘，母子二人把手伸出鐵窗，哭得肝腸寸斷。

越來越多的老師呼籲更人性化的隔離方式。焦頭爛額的院長給大家做思想工作，告訴老師們困難是暫時的，前途是光明的，「非典」是一定能被克服的。院長喝著板藍根沖劑，民間傳說這種沖劑可以預防甚至治療「非典」病毒，精神抖擻地說：

「我們要堅持不信謠、不傳謠，小道消息不足為信！我敢保證，這次封校最多不超過一個月。我們偌大的一個國家，要是一個月的時間都克服不了區區一個「非典」病毒，那才是怪事呢！」

老師們面面相覷。老竇教授捋捋鬍子搖頭說：「這可不一定，那麼強大的馬雅民族是怎麼消失的，就是區區一場瘟疫！」（五）