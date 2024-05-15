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神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

錯位（二三）

王婷婷

搞不清對方意圖的時候，江燕決定嚥下這口氣，她不知道孫昌建是不是發現了什麼不對勁。她嚷回去：「你們愛怎麼怎麼，我也懶得管。」說完她就回了臥室，避免炸了毛的男人說出更難聽的話。

孫昌建一直沒想出到底該怎麼辦。那個女人忙著賺錢和家務，女兒看他不高興就避開。從前，他寵愛兒子的時候，兒子是傲嬌的。如今，他不再圍著兒子打轉，兒子卻反過來圍著他打起了轉。「爸爸，你要不要冰淇淋？」「爸爸喜歡吃這個，媽你給我爸吃這個。」還說：「爸，你看我打的這個球好不好？爸，你累了去休息吧，我自己去練。」

前幾天他過生日，江燕假裝忘記，女兒對新男友正神魂顛倒。只有英杰走了半個小時去給他買了蛋糕、寫了卡片，笨拙地在廚房裡煎牛排、烤土豆、拌沙拉，一個人對著他唱了生日歌，把切好的蛋糕塞進他手裡：「爸，這是你喜歡的口味。祝爸爸生日快樂。」

孫昌建哭了。孫英杰嚇壞了，問：「爸，怎麼了？」他的心痛得要裂開：「沒事，爸爸感動的。你姊姊忘記我生日，你媽也忘記了，只有我兒子記著。我有個好兒子，爸爸很感動。」

這是孫昌建的真心話。這些年他疼愛兒子疼到骨子裡，看著兒子就高興，一點點小成績就驕傲。他老婆要是數落兒子，他肯定不愛聽，次次都回護。在他眼裡，兒子拼圖拼不好是玩具買得不對。兒子跑步落後的時候，他心疼他心情沮喪，喘著粗氣都要陪著他跑。他一個山東大男人從來不做家務的，帶兒子這幾年學會了做飯，學會的都是兒子喜歡的口味。（二三）

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