有志青年談婚論嫁（二）

圖／趙梅英

母親在我狂奔到她身邊時，招到了出租車 ，一鑽進車裡，就對我展開大規模訓誡。後來司機也趁熱打鐵：「小姑娘，社會上騙子太多，你沒經驗，聽父母的沒錯。」可惜誨爾諄諄，聽我藐藐，我臉皮薄，又一根筋，總覺得出師不利乃時運不佳。下次叛逆要對父母保密，我相信自己的眼光和能力，於是就有了小餐館約見的第二位「玉樹臨風」──德才兼備的高律師。

他把簡歷寫得有多靠譜，說出的話就有多離譜。他向我炫耀一個又一個女大學生為他爭風吃醋、要死要活的時候，是不是在根據我的反饋，來衡量我值不值得做為一項低風險投資 ，納入他征服下一個女大學生所必備的論據？高律師，一位投機取巧的浪子，深知如何運用邊角料的好處和泡影般的誓言成就愛情的絕筆，將處於對慾望期待又畏懼的動蕩年齡段的女孩子無能為力的沉溺，落實成通往現實的墓道──沾染鮮血的手攥緊老繭，熟練而有力地拔出邱比特之箭，留給心頭的空洞，用加長版的懺悔詞便可填滿。

後來母親知道了我的出格，令我意外的，她以溫柔的態度原諒了我。也許是年輕，也許只能是年輕，才能使過來人對混沌魍魎的衝動萌生僅一次的原諒。是不是每個孩子的成長中，都難免有一場遭遇敗類的劫難，給風嬌日暖的青春上一堂冰雪嚴寒的課？

「師姐喜歡你，同鄉女生享受被你追求的感覺，估計也喜歡你；你依賴師姐的關愛卻對她無感，你喜歡的是同鄉女生。如此看來，選擇同鄉女生效果最優。我猜得對不對？」我以當年母親原諒我時的平穩情緒，把權衡利弊的分析結果擺到冉芒面前。

「知心姊姊，你還是太保守了。」冉芒另起一行，「我在兩張便利貼上都寫了『我愛你』──好戲正式開始。」

4

什麼是所謂的「好戲」呢？是在尚未具備能力去駕馭自由的時候，擁有了過量的自由嗎？初出茅廬的判斷力該如何辨別薄冰下的鎖喉之吻與流沙上的海市蜃樓？雛鳥忘乎所以地逃出了父母的庇護範圍，驚覺恐怖全面來襲，片片紛飛的羽毛像繁華落盡的尾音，顫抖在一意孤行的背面。老鷹捉小雞的布陣裡我不談服從，沒有了救星母親，我必須急中生智，運用有限的智慧激發峰迴路轉的潛能。

我是靠裝傻脫險的。揣測出高律師的企圖後，我對他拋來的任何話題答非所問，如同大腦當機，製造出雞同鴨講的尷尬效果。沒有有料的外在，也沒有有趣的內在，高律師必感索然無味，知難而退。

那是我記憶中最煎熬的晚餐，我只點了一罐新上市的氣泡水，陌生古怪的味道令我難以下嚥。我全方位的守口如瓶將高律師的試探全數彈回，他決定開車送我回學校。一路上，他對不久前跳樓自盡的張國榮大放厥詞，嘲笑他是精神病、同性戀 ，驕奢淫逸，因為空虛尋短見。

看到宿舍樓近在眼前，我忍無可忍地打斷他：「首先，同性戀不是精神病；其次，天妒英才，張國榮患有內源性憂鬱症。」他靠邊停車，意猶未盡地打量我：「喲呵，你不是一問三不知啊？……下次我見你的時候，你給我把頭髮留長點。還有，去做個下頜角削骨手術，哪個男人不愛狐狸臉？」

「糟糕，露餡了。」我以最快的速度切換回白癡態，打開車門落荒而逃，慶幸只給他留了我的網名。次日便更換了手機號，與昨夜的黑歷史一筆勾銷。

向來不怕從一而終的岑寂，惟恐整座山林的啼囀在一瞬間靜音。徐徐降臨中的變奏亂了誰的方寸？雙十年華，我在霧鎖煙迷的幻象之上懸崖勒馬，冉芒卻沒抽中命運的吉籤。他盼來的不是預期中的好戲，而是深陷情慾泥淖的危機。

他將人生劈成兩半，暗渡陳倉：一半與師姐同居，柴米油鹽；另一半與同鄉女生不定期開房，如糖似蜜。從游刃有餘到自顧不暇的轉折點，來自師姐發現他在聊天軟件上修改了同鄉女生的暱稱，並互換私密照片。師姐情緒崩潰，不顧一切破門而出，衝向滾滾車流……

儘管是一場虛驚，但由於詭計敗露，他被雙份的責罵、威脅、討好和乞求左右夾擊，在折磨與享受之間坐過山車。不日又遇考試掛科，他一時焦頭爛額──大好人生大掉個兒，冉芒，陷入徹底的茫然。

靡靡之音中的錯亂迷失……我想起法國作曲家德布西，他開創的全音音階為聽覺營造出飄忽不定的神祕氛圍。如果用在樂曲的某幾個小節中，會給人驚鴻一瞥的浪漫感，但若任性地把全音音階從頭到尾地用在主題式、強旋律的音樂創作上，那麼聽者會被捲入踩在鋼絲繩上般的暈眩，彷彿一不留神就會失身於星雲刺繡的深淵。

「她們讓你二選一，你怎麼這麼不坦誠？」冉芒聽不到我有如被鈍器撞出瘀青的沉重嘆息。

5

「我不做選擇，是單純好奇事態能失控到什麼地步。」冉芒的闡述中，沒有自辯「一往情深」的優柔寡斷，也沒有兩位「玉樹臨風」的大言不慚。我不確定他有沒有用「過盡千帆皆不是」的玩世不恭來削弱自責或自得，但我清楚任何選擇一旦做出，命運勢必分裂為貌合神離的兩個走向。（二）