黃啟中還不知道老竇教授終身未娶的事情，他眼睛發亮，彷彿山野村夫偶入仙境，看到無字天書一般興奮。黃啟中狠狠地抽了一口秸稈，嗆得咳嗽不止。

老竇教授板起面孔指點他說：「吸進去！就是要使勁嗆幾下，才能學會抽菸！就是要使勁淹幾口，才能學會游泳！追女生要像韓信一樣，有背水一戰、置之死地而後生的勇氣！你想想看，是不是有無數喜結連理的機會，都是因為你猶猶豫豫，錯過去了？」

男人的四大幻覺之一，就是這個女人正暗戀著我。當林婉趴伏在黃啟中背上時、當林婉咯咯嬌笑時、當林婉在他頭上重重打個爆栗時，黃啟中曾經無數次湧現出表白的想法，但卻因為猶豫而錯過了。隨著時間的流逝，黃啟中越發堅信，林婉當時也在苦苦等待著自己的表白。只要再勇敢一點，自己一定能夠一擊而中，從此郎情妾意，成雙成對，過上神仙眷侶般的美好生活。這種懊悔隨著暗戀時間的增長而不斷深化。老竇教授的這番話正好說到了他的心坎裡，黃啟中激動地不住點頭：

「是啊，竇老師，我都能感覺到，她當時也盼著我表白呢！」

老竇教授一拍大腿：「你看、你看，我沒說錯吧！所以說啊，這個世界上缺的不是追女人的技巧，而是追女人的勇氣！俗話說，駿馬常馱癡心漢，巧女常伴愚夫眠。為啥那些小流氓一個個的不缺女人，我們這些讀書人找個老婆這麼艱難！道理很簡單，人家有勇氣！」

黃啟中雄赳赳、氣昂昂地站起身，攥緊拳頭說：「嗯，勇氣、勇氣，我知道了竇老師，我缺的不是實力，我缺的是勇氣！」（四）