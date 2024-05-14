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錯位（二二）

王婷婷

兒子的獎牌和成績單也是男人用心、用錢培養出來的。兩口子總要有一個人主動破冰，要不然日子怎麼過下去？她被孫昌建的冷戰逼出這一招來化解莫名其妙的冷戰，沒想到搞成了滾燙的噴發。或許是好事。江燕想到這裡，心情突然好了，她有種還想要一次的慾望和衝動，這種感覺好多年沒有過了。

孫昌建開回來一部藍色的Mini Cooper，進門就去喊女兒悅悅試新車。悅悅一蹦三丈高，尖叫大笑，給朋友打了幾個電話，開著車子一溜煙就跑掉了。

江燕帶客戶看房子跑了一天，回到家冷鍋冷灶，剩飯都沒一口，只好自己煮了泡麵吃。睡前無意中發現女兒不在房間，打了五、六個電話，才聽到汽車停在門口的聲音。她從室內監控顯示器裡，看到陌生車子停在門口，開門出去看。

悅悅跳出Mini Cooper，喜孜孜地圍著車子嘖嘖嘆：「媽，來看我爸給我買的車。就是我想要的藍色，還是帶閃光的那種藍色。」

江燕返身上樓問孫昌建：「你怎麼說都沒說一聲，就給她買了車。家裡兩部車子倒換倒換夠用了，買那麼多車幹麼？她有了車子，怎麼會安心學習？還沒畢業就買車，學壞了乍辦？」

孫昌建在看I talkBB上的中文電視劇，頭都不回，吼她一句：「我給我女兒買車，我樂意，你管得著嗎？」

江燕被懟得呆住。她左想右想，搞不清這個男人到底怎麼回事。你媽死了又不是我毒死的，你奔個喪回來，一副全家人欠了你的樣子，拉了一個多月的臉，不管兒子了，花園的活兒不幹了，飯也不做、碗也不洗。這是想幹麼？（二二）

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