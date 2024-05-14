有志青年談婚論嫁（一）

圖／趙梅英

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「所以你一直為婚姻守身如玉？你從來沒動過叛逆的心思？你不覺得遺憾嗎？」冉芒以紅冠啄木鳥鑿樹幹的頻率，連發來的十幾個問號，比他的問題本身更能體現他的錯愕。自從他看了我寫的東西，就把我當成知心大姐，用文字聊天的古老方式跟我訴長道短。冉芒的聊天風格讓我想起十五年前的自己：偏好堆砌語氣助詞、標點符號和動物表情包。

有時候我不得不提醒他：「你這麼個宣洩法，小心哪天我不爽，把你編排進我的文章裡。」

他大笑：「素未謀面就能當你的模特兒，小輩不勝榮幸啊，哈哈哈哈哈！」

話說回來，我筆下的故事大多悲傷，我倒真希望冉芒能貢獻點喜劇元素。

冉芒正在美國讀研，剛入學就對一個同鄉女生一見鍾情，不顧她在國內有交往多年的男朋友，一心要橫刀奪愛。另一位師姐猶如冉芒的鏡像，一面網聊著千里之外的未婚夫，一面對冉芒公然示好。秉著「聊勝於無」的態度，冉芒來者不拒。師姐給他的溫存源源助力著他追求同鄉女生，但同時破壞了同鄉女生在曖昧遊戲中的獨家體驗。

後來三人談判，兩個女生要求冉芒擇一交往。為了不傷大家面子，他需要把決定寫在對摺的便利貼內側，封好後交還她們。選擇哪個女生就寫「我愛你」，拒絕哪個就寫「對不起。」

「你選了誰？」面對一個所有人物都腳踩兩條船的故事，我提醒自己務必循循善誘而非以宮笑角。克制用詞的最好辦法莫過於倒帶時光，還原舊我，附身於他，因為人面對自己總有不自知的寬容。雖然我最過分的叛逆對他來說，也不過是小兒科。恍惚中，「叮」的一聲，冉芒的新消息跳進來，是一隻搖頭擺尾的流氓兔：

「你猜？」

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「你猜？」小餐館裡似有似無的情歌旋律中，坐在我對面的高律師衝我似笑非笑。洶湧的頂光把他滿臉褶皺的陰影，渲染得驚心動魄：凸起的地方冒油花、乾癟的地方掉碎渣，眉弓光禿禿、鼻孔黑叢叢，眼瞼打不開、嘴片閉不攏。一系列附著於面部表皮的人體器官隨機組合，讓我體會到造物主千慮一失的敷衍。

高律師除姓氏之外與他「玉樹臨風」的網名格格不入的形象，無法激起我足夠的興致，去探究剛才沒話找話的一問：「你結婚了嗎？」我與他對視僅僅表示尊重，但他的陳詞無法令我維持與他的對視。

他富有煽動性的口中喋喋不休的野心，是在八大學院的每一所，都捕獲至少一位佳人芳心。如今他勝利在望，獵物出處列表裡只差我就讀的學校。而我讓他大跌眼鏡，他嫌我頭髮太短、不穿裙子，背個卡通塑料水壺，毫無女大學生風姿。

他為什麼中意女大學生？因為她們之中依然有人相信忠貞不渝的愛情，並竭力用教科書式的純樸淨化著世俗的湖面，以保持他俯視的角度。假如湖水乾涸，他將無法繼續欣賞自己有如皇帝般的倒影，而是面對魚蝦成山的死屍。

高律師熟諳對話節奏，見挑逗之詞引來冷場，立即轉入正劇格調的煽情模式，娓娓道來自己從素門凡流到服冕乘軒的奮鬥歷程，期間數次拭淚喟嘆。待我逐漸入戲，突然冒出一句：「怎麼樣？今晚跟我回家？……哈哈哈，逗你玩兒呢！看把你嚇的。」他咧開嘴，露出萎縮的牙齦上一排黑三角孔隙串起來的黃牙。

那時候，我真切地體會到什麼叫做哭笑不得、如坐針氈。我比他高出半個頭的魁梧身軀裡，迴旋的只有一個幼稚的念頭：「媽媽，你在哪兒？」

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這就是叛逆的後果。2003年，我上大二。全球信息連通的時代，網路開放，網民保守，照片比貞操值錢。很多人習慣將文字聊天醞釀成「盲約」。我在名為「搖滾至上」的聊天室裡，和一個叫「玉樹臨風」的網友一拍即合，相約去買唱片。他欲說還休的「寶藏小鋪」吊足了我的胃口，他說他年齡剛滿十八，身高一米八八，是走到哪兒尖叫跟到哪兒的校草。我腦中即刻閃現出二次元籃球場上健步如飛的翩翩少年。

然而我在百分百淪陷之前，保持了一分清醒，將心動告知父母。母親有所顧慮：事情太好多半為假，莫非他是五短身材的摳腳大漢？

我不解，身高、年齡見面見分曉，騙我有什麼意義？要是真撒得出如此明顯的謊，說明他別的話也不可信。母親決定遠距離尾隨我，並建議：「你若對他滿意，就跟他去買唱片，當我不存在，否則的話，盡快脫身來找我。另外，給人家帶份見面禮，哪怕你臨時撤退，也算盡到禮數。」我連連點頭，還是母親考慮周全。

準時到達相會地點，我來回掃視人群，卻無法根據男主角的特徵鎖定目標。納悶中，一位體型如黃銅秤砣般的中年男子從我視線下方猛竄上來，差點頂到我鼻尖。他站穩之後，仰頭看著身高一米七零的我，喉嚨滾痰似地囁嚅道：「不好意思我來晚了，咱倆趕緊上路吧。」

突如其來的受驚讓我心裡拔涼拔涼，果真幾乎尖叫，來不及看清他的相貌，便脫口而出：「不晚、不晚，我剛好接了個電話，臨時有事，不能奉陪，咱們以後聯繫！」順勢做出鞠躬動作，把禮物往他懷裡一塞，拔腿就跑，遠遠看到母親在樹後捂著嘴笑。我給「玉樹臨風」一件「冷血動物」樂隊文化衫，特大號的，恐怕要被他當作睡袍了。（一）