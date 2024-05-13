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驪歌響起（全文完）

鶴望藍

書中講到亞裔家長都望子成龍、注重教育，期待藉助魚躍龍門，完成華麗進階。無論自己的孩子是龍是蟲，虎媽、直升機似的父母無處不在。

在藍嵐編輯這書的時候，她第一次接觸到「直升機父母」一詞，感慨地打電話給楚欣：「我非常幸運，你不是直升機父母。媽咪，我愛你！」楚欣也非常感恩，女兒就像是閨蜜，並沒有長大就飛了。並且慶幸在陪伴女兒成長的過程中，自己也學習了很多。看見女兒成器，總算是不辱使命。

想必凱蒂也是感同身受，才會喜歡這書，繼而推薦給自己媽媽。

這是最後一次，楚欣從陳娜那裡聽到凱蒂的消息。

時間的書頁飛快翻到2024年。新年的第一個星期天，楚欣在教會聽到了一個震驚的消息。教會在為陳娜家人禱告，凱蒂出事了。她沒能完成醫學院的學業，反而成為嚴重抑鬱症病人。輟學回家後，幾次自殘。幸運的是發現及時。現在需要二十四小時的監護。家人不堪重負，陳娜甚至辭了工作。

昔日那個完美的學霸走到今天這個地步，一定經歷了太多不為人知的楚痛和掙扎。陳娜那麼在乎面子的性格，一定是萬不得已才會讓事情曝光。想到這裡，楚欣心頭一緊，趕緊撥打陳娜的電話。電話那邊一打就進到留言信箱。

楚欣也不知道自己可以做什麼，只是鑽心地心痛，心痛那個別人家的孩子，那個青蔥少艾的女孩，那個唇紅齒白的凱蒂。（全文完）

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