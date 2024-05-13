勤威後來說，在那個時刻，他說的都是真心話。他真的是想給自己烙上一個被完玉定義的印記。可惜，人生的劇本偏偏不是這樣寫的。拿著陪讀簽證，追隨完玉先去到聖地牙哥的勤威，很快就申請到了哥大 的獎學金，去紐約攻讀博士學位。

到了這時，完玉已經有了考美國醫生資格的心思，她和勤威的角色來了個大調轉──她跟著勤威去到紐約，成了陪讀夫人，同時備考美國醫生資格。完玉去做備考諮詢時，專家告訴她，因為沒有受過美國醫學院的基礎教育，以她當時的專業英語水準，要考下美國醫生資格，是充滿挑戰的。她需要到專業補習學校，接受至少三年的全職備考訓練。完玉聽了點點頭，說不管多少年，我都要考下去，總能考上的。聽得專家一愣，沒再說話。

勤威的獎學金只夠兩人對付簡單的生活起居，完玉上醫生資格考試補習學校的昂貴學費，就要另想辦法了。因著會畫一手好水墨，她經人介紹，進了一個韓裔 辦的紋身中心做藝術設計。當過醫生的她，又會畫畫，跟著看了不久，也去考下了執照，給老闆當起助理。在中城這樣的紋身坊裡做事，收入比在中餐館裡端盤子好多了。

勤威在哥大博士畢業那年，他們都是三十歲。他們就像兩個相互攙扶著一起爬山的人，交替著使力，一起往上走，很快就看到了好風景。勤威在芝加哥 那家大公司工作的師兄，給他介紹了公司裡六個月的實習工作。完玉後來復盤，想如果她當時跟勤威去了芝加哥，也許就沒有後面的這一切？那她現在就還是譚太太嗎？

也未必的。勤威一直都是天秤上低低沉下去的那一頭，她除了能帶他早點來美國，其他的一切都是不能作數的。（九）