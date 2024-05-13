他幾乎要原諒這個女人了。這個念頭剛剛冒頭，就被他按住，他用更狂暴的方式報復身子下面的這個女人。她不值得憐惜，也不配得到他的珍惜。既然這個苦說不出口，那就讓她吞嚥下那個東西吧。

江燕趴在沐浴房地上哇哇地吐，孫昌建沖洗乾淨自己，拿著浴巾摔門就出去了。江燕穿著吊帶睡裙過來的，這一切是她設計的，卻沒想到程度超出她的經驗。她的衣服濕濕地貼住身體，肩帶緊勒著，似乎要把胃裡的東西都擠出來。

她張開口讓水流沖刷口腔，一遍一遍地仰頭接水、低頭吐水。她的眼淚在水流中微不足道，就像她的苦和偷來的那點甜不足為外人道。她在婚姻裡從來都不是弱勢的一方，也不算是強勢的一方。結婚二十年，他倆算是一對和諧的夫妻。小矛盾有的，大衝突沒有過。孫昌建事業成功不是沒原因的，他那個人做事有分寸，比一般人會說話、會辦事，家裡家外的事情安排得妥妥當當，能賺錢也會管家。

孫昌建是大學畢業，江燕不過是個中專生。他一個農村人，好不容易考到濟南，要不是看上她的模樣，不會娶一個縣城裡沒學歷的女人。自從結了婚，沒讓她去打過工，也沒讓她受過苦，她爹媽都說她命好。他這樣的好男人哪裡去找？這幾年，她趕上國內形勢大好，新移民 源源不斷過來，大陸過來的經紀們逐漸打開局面，她趕上了最好的時候。要不是他在家裡全職帶孩子，好時候她能抓得住嗎？

結婚多年形成的格局從男主外、女主內調換了個兒，是一個漫長的過程。說長不長、說短不短，這個過程和兒子的年齡一樣長。江燕承認，這個家的大部分資產是男人掙來的。（二一）