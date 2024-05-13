圖／王幼嘉

這本《工作守則》，並不是給普通老師看的，而是給領導用的。從外部環境來說，領導要應付各種各樣名目繁多的檢查，每個檢查團過來，都要看工作手冊。規定得越詳細，說明學院工作做得越扎實！

●

林婉的畫室距離操場很近，自從和老趙分手後，每到太陽落山，林婉就會胸悶氣短、戰慄不止。她睡不著覺，就守在窗口一直等到東方發白，看著窗外被秋風肆虐的花草，滿眼是淚，默默誦讀：

「秋花慘淡秋草黃，耿耿秋燈秋夜長。已覺秋窗秋不盡，那堪風雨助淒涼……」

天色微亮，一陣陣震耳欲聾的口號聲響起，把淒慘婉約的悲秋情調碾壓得支離破碎。林婉放下書，看到黃啟中帶著一群東倒西歪、睡眼惺忪的學生，喊著「學高為師，德高為範」的口號，在操場繞圈跑步。林婉輕笑幾聲，覺得這個男老師憨憨厚厚，可愛得很，當時在宿舍說的那幾句扎心話未必是有意為之。林婉心情好了起來，招手讓黃啟中過來，說：

「啟中，我心裡悶，你快給我講個笑話聽！」

紅綠相間的藤蘿蔓枝爬滿了牆壁，清晨的露水沾在花瓣上，惹得花蕊不斷抖動。黃啟中從下往上看，正好能看到林婉未施粉黛的清秀面龐。由於長久哭泣，她一雙眼睛粉中帶紅，長髮如黛直垂下來，嬌艷之中帶有七分淒楚，明媚之中又有三分婉約，整個人如同在雲中時隱時現的彎月，說不出的幽婉淒涼之意。

黃啟中怔怔地看著，不由得漲紅了臉。他擅長編程，整個大腦都是嚴謹的邏輯思維，想要講個出乎意料的笑話，簡直難上加難。黃啟中連說了幾個蹩腳笑話，林婉皺眉說不好聽。黃啟中就給林婉講自己的親身經歷，小時候娘帶著他去鎮上賣包穀，一根扁擔兩個挑子，前面擔著包穀，後面擔著黃啟中。娘走起山路來像飛一般，黃啟中看著頭頂不斷滑過的星星打盹，突然遠處有「呼哧呼哧」的野豬叫聲，黃啟中嚇得一個骨碌從筐子裡滾出來，像皮球般滾到了山坡下面。娘跪在山坡邊連聲呼喚，良久，黃啟中卻在坡下哈哈大笑了起來。

黃啟中問林婉：「你知道我看到了啥？」

林婉絞盡腦汁，胡猜一通，黃啟中統統搖頭，說：「我看到我們家一年前走丟的羊，在坑裡又生了三隻小羊，正衝我咩咩叫呢！當初因為走丟了一隻羊，我娘狠狠地罵了我一頓。如今看到這四隻羊，我娘別提多高興，說省下了一年的飼料錢和配種的錢。我能考上大學，也多虧了那隻羊呢，我可以每天喝到羊奶。」

林婉睜大了一雙妙目，詫異問：「配種的錢？這母羊被公羊糟蹋了，居然還要給公羊錢？」

黃啟中點點頭：「那是自然的……」他看著林婉姣好的面容，突然明白她為什麼這麼問，解釋說：「只有人不是這樣，男人想娶個媳婦，彩禮錢貴得要死。」

林婉「咯咯」笑了起來，在黃啟中頭上打了個爆栗，親暱地捏捏他的鼻子。黃啟中頓時臉色大紅，神情複雜地望了林婉一眼。

在林婉的心中，未必把這樣的一個親暱動作當真，但是在黃啟中看來，這樣的動作卻是意義非凡。黃啟中心中揣了希望，每天來到林婉窗下，都渴望看到她推開窗戶時的慵懶神態，聽到她輕嗔薄怒的戲謔笑聲，每天搜腸刮肚講述各種各樣的倒楣事逗她開心。林婉正是心情失落的暗黑時刻，需要不斷拋些障礙物阻擋壞心情，就把黃啟中當成發洩情緒的吉祥物看待，傷心時冷若冰霜，高興時燦若桃李。

如果某天林婉不在畫室，黃啟中就會惆悵不已，蔫蔫的一天都沒有精神。院長只知道黃啟中喊口號著實煩人，卻不知道這是他讓林婉打開窗戶的唯一辦法。如果有一天不跑操了，就連這個唯一的藉口都沒有了。

●

秋去冬來，被口號聲打亂了生物鐘的老師們怨言越來越大。學院有名的無聊閒人老竇教授看破了黃啟中的心事，他撅著山羊鬍子來到這個為情所困的大男孩身邊，袖著手用肩膀懟懟他，一副世外高人模樣，笑著問：

「小子，喜歡林婉吧！你不要臉紅、不要否認，這男歡女愛是天底下最正經不過的事情。走，老哥我親自教你兩招追女人的辦法！」

黃啟中臉色通紅，喃喃地說不出話。老竇教授拉著黃啟中到牆根處蹲下，從亂草叢中摘下一枝枯萎的秸稈，點燃後塞給黃啟中，說：「先抽上一口，提提神！」

黃啟中愣了愣，問：「這東西還能抽？」

老竇教授篤定地說：「只要是菸就能抽，這個人啊，只有享不了的福，沒有受不了的罪！我活了七十多歲，學問自不必說。每年領著國務院 專家津貼，人情世故更是了然於胸，寵辱不驚。你知道他們背地裡都稱呼我什麼嗎？」

黃啟中據實說：「我聽他們背地裡，說你是屬攪屎棍的……」

老竇教授臉色蠟黃，訕訕地低聲罵道：「都是些王八羔子滿嘴噴糞。我真正的綽號是清淨散人。清淨是一種修為、散人是一種境界。因為清淨無為、無欲無爭，所以才能看透世間萬物的運行規律。你只要聽我的，別說追個林婉，就算是想當個省部級官員，那也不是不可能的事！」（三）