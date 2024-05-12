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清空（八）

陳謙

傑克聳聳肩，低聲說：比這更奇葩的玩意，你肯定沒少見過吧。一邊敏捷地用透明膠帶，將勤威開著的右眼貼合上了。

當年簽下離婚時，他們沒有什麼值得瓜分的家產。完玉唯一的要求，是讓勤威抹掉他身上這個早時她按他的意志刺下的紋身。這是勤威在哥大拿到博士學位，要去芝加哥那家大型工程公司實習前，完玉按勤威的心意送給他的禮物。在勤威的設計中，J代表做為Jade（玉）的她。一塊完美無瑕的美玉，他強調說。而那紋身圖案，乍看上去，很容易聯想到是一根繫著紅心的手杖。

可按勤威的意思，繫在直槓中下部的那顆紅心，將代表勤威的「I」和下面代表完玉的「J」連接起來了。只有他們知道它的寓意。完玉喜歡勤威的這個巧思，而且圖案不複雜，適合她的紋身水準。

在完玉給勤威做紋身的夜晚，他們小小的公寓裡燃了通宵的香燭。勤威那好聽的男中音在完玉的耳邊低低地轟鳴：那顆心將我們在我的的肌膚上牢牢扣緊，走到天涯海角都不會弄丟。

按「男左女右」的俗例，勤威讓完玉將那個圖案，紋在他左邊腹股溝附近。你真是一塊美玉，沒有你，不會有我的今天，更不要說未來了。勤威說著，好像聲音都變了。

完玉搖頭，這個就誇張了，她只是給他在想往高走的一個小小關口上，用自己做為小石子，給他墊了一腳。看他後來自己用雙腳踏出的大道，就知道那一腳不值一提的。當然，她還是要謝謝他的記得。完玉調出了特別的瑰紅，將那顆連接他們的心刺得立體而輕靈。

這是不是有點像古時候給女人鎖上的貞潔帶啊！勤威就著床頭的紅酒，還說出了這樣的話。兩人相擁著，都笑出了眼淚。（八）

哥大 芝加哥

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