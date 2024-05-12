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錯位（二○）

王婷婷

一米九的倆警察一把就把瘦小的男人薅到地板上，一腳踏上去，手指頭就給踩斷了，二話不說銬起來就押走了。男方父母在國內到處託人，花了幾萬塊加幣保釋，放出來也不許回家、不能見孩子。

後來，男人賭氣離婚，降價也要賣掉房子分財產。女人也不含糊，說賣就賣，比市場價低五萬，掛牌一天就出手了。分了錢，男人就回國了，據說PR卡也不要了。移民五、六年，家底子都折騰光了回國。在加拿大可不敢打女人，英文不好容易誤會。江燕嘴皮子溜，還能講點英文，她要報了警，吃虧的肯定是他。忍，繼續忍吧，在沒想到好辦法之前。

沐浴房的玻璃門猛然被拉開，一股涼風呼地過來。他不想睜開眼睛，不想搭理這個看起來挺安分，其實一肚子鬼的婆娘。但是他的那裡突然被攥住，不打招呼地被套住，被兩隻鹹豬手捂在手裡揉搓套弄，像對待毛絨玩具，絲毫不珍惜，一點沒敬畏。

他呆住了，扭著屁股想掙脫，無奈被攥住的命根子不敢使勁扯。他也捨不得扯回來，有種前所未有的刺激把他定住了。老夫老妻太久了，從未有過這樣沒皮沒臉、沒羞沒臊的揉搓翻弄。她到底是在幫他洗乾淨，還是在給他做特殊部位的按摩？

他氣得不知道怎麼反應，這種被人反制住命脈的當口，一時找不到突破口。他火了，一下子扔掉正經住家男人的包袱，像對待某些場所的女人那樣肆意而恣意，進而感覺到一種快意。一種因為移民而被迫循規蹈矩、道貌岸然的壓抑在這種環境裡得以蓬勃，獲得釋放。他把自家老婆當成外面的女人這種感覺又難受、又痛快，就像曾經體驗過的冰火兩重天，帶著罪惡感的快意有種說不出的快感。（二○）

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