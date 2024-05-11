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強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

錯位（一九）

王婷婷

過日子過的是一日三餐、衣食住行。至於愛情，根本就是騙人上床時心甘情願的泡沫，不值得冒險。

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在蓮蓬頭下沖了好久了，孫昌建還是不想出去，熱水擊打皮膚的快感差一點讓他膨脹起來。他很享受身體被激活的感覺。這幾分鐘令他暫時忘記像癌細胞一樣，侵蝕了他好多、好多天的痛苦掙扎。這些天他一直不看不理這個女人，他需要時間好好權衡。不搭理她，讓她自己沒意思去。她最好心虛，沒臉面對他，痛悔懺悔，求他原諒，不，求他懲罰。而他要不要原諒？能不能原諒？這事他沒想好。他已經快被憋死了，心裡如同活火山，灼熱滾燙的岩漿在肚子裡怒吼。不能隨便噴出來，不敢噴出來，實在是因為他目前的處境太被動。

這幾年提前退休長住溫哥華之後，國內的關係淡了、斷了、少了。除了過年過節群發幾句複製黏貼過來的套話，微信上他聯繫的基本上都是這邊的孩子家長和幾個球友，熟人少得可憐。這麼多年，他的英文還是讀大學時學的那一點點，和老外打交道的事，基本上都是老婆去。家裡的帳單他不愛看，也都是老婆弄。離婚很容易，離完婚之後，他恐怕只能回國了。老娘沒了，國內的房子借給侄子一家人住著。他孤身回去，讓親朋好友知道自己的失敗，尤其是知道兒子是別人的，他沒臉見任何人了。不離婚也不行，他嚥不下這口氣，花了那麼多錢養大的兒子不是自己的，怎麼能忍？

轉念又想起，去年江燕做了一單特順利的買賣，是一對小夫妻打架，鄰居報了警，。警察進門的時候，看到男人手裡拎著一把菜刀，女人抱著二歲的孩子躲在廁所裡哭。（一九）

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