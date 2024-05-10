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康乃爾大學校長也宣布卸任 半年來第3位常春藤校長下台

驪歌響起（九）

鶴望藍

陳娜沒有回答楚欣，卻說：「布朗是藤校中唯一有本醫連讀的課程……」

「那就是說，凱蒂是被布朗做為本醫連讀生錄取的？」楚欣明白了。很多家長為了讓孩子讀醫學院，又怕四年後本科畢業不一定能進入醫學院，所以在申請大學的時候多留個心眼，選擇本醫連讀。這樣在念本科的同時，學校也為你在醫學院預留了位置，保證你今後可以直接進入本校的醫學院。當然，有本醫連讀的學校鳳毛麟角。在眾多名校中，又是藤校，又有本醫連讀的學校，還真只有布朗大學了。能一舉申請到本醫連讀的人已是少之又少，相當優秀。凱蒂拿到了布朗的本醫連讀，真的非常優秀！楚欣在錯愕之餘，沒忘了恭喜陳娜。

楚欣沒有接受陳娜的盛情，沒有去回訪布朗。她覺得該放手了，該是讓女兒藍嵐獨立，走自己的人生道路。她這個保母、廚師兼司機，是時候退場了。

還有一個原因，令楚欣止步不前，是那天教會的簡短對話讓她生出了距離感。她覺得陳娜是那麼陌生，自己其實並不了解她。自己在陳娜面前卻是透明的，毫無隱瞞。陳娜竟是比她以為的要有城府得多。不知道為什麼，從夏令營到少年樂團，再到選大學，凱蒂總是如影隨形。在楚欣面前，陳娜流露出謙遜和仰慕的姿態，如今在楚欣看來，都有說不出的刻意。

因著這份距離感，楚欣腦子裡冒出的許多問號也沒再問出口。她是完全沒料到，凱蒂會去學醫。陳娜不是說，她的理科不如文科嗎？凱蒂不喜歡數學，那怎麼讀醫學院呀？怎麼記得住那些人體構造和醫學名詞？（九）

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