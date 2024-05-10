是他了。頭髮還是那麼多，頭髮的鬢角剪得很整齊，愣楞地直往上衝，就是鬢角有些灰白了。皮膚是青黑的，有幾道劃痕，臉上的雪泥還沒有清洗過，混著血跡。認真修剪過的濃眉微微蹙著，表情很痛苦。完玉不得不承認，就是在這種情形下，年過半百的勤威五官的線條還很清晰，仍然當得起「筆筆中鋒」這樣的讚美。

忽然，完玉發現勤威的右眼開著，眼球突出來，雙眼皮很深，有點腫。她一驚，俯下臉來，盯著他的眼睛看，但那眼球並沒有轉動。她立刻反應過來，這是勤威前額的外傷和眼部四周的局部受損造成的水腫，以致眼瞼無法闔上。他因為已沒意識，看不到她的。當然，就算他有意識，他也不會認得出全副武裝的她了。

為搶時間，將勤威送去MRI之前，要先去拍X光片看是否有骨損傷。傑克和莉莎圍過來，看到勤威那套昂貴的灰藍色始祖鳥滑雪服，猶豫起來，嘗試著要幫他小心地褪下。強森醫生走過來說，在這節骨眼下，時間就是生命。傑克和莉莎就動手開剪起來，待全部剪開後，傑克給勤威蓋上了輕薄的手術被單。體高壯碩的傑克年近三十，總是說自己的理想是當脫口秀演員，這時的表情卻凝重得像個悲劇演員。

完玉過來，一把握住勤威的手臂，去找靜脈，立刻就感到他結實的肌肉。完玉抬眼瞄去，一眼就能看出他堅實的腹肌。勤威在最困苦的時期，都不會忘記肌肉和體能訓練，果然到了今天，仍有這麼年輕的體徵。完玉記得他說過，從小就愛光著腳在灕江兩岸跑長跑。那樣練出的一雙腿，對他成了敢滑金森谷最高峰道的人，肯定很有幫助。（六）