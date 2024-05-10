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電話鈴響了，布蘭克先生意識到自己在做夢。他以為他起來接電話，事實上，他仍在夢裡，接的是夢裡的電話。

布蘭克拿起電話，注意到屏幕上自己的名字。「布蘭克（Blank），空白（blank）。哈哈！」他以前從未把自己的名字和「空白」聯繫在一起。

「空白？是的，我是空白的，空白讓我感到充實。」

布蘭克先生發現，他不必佔有，便擁有一切。他不去哪裡，就已經無所不在。

布蘭克先生一覺睡到天亮，夢裡夢外都沒有再受到打擾。

6

電話鈴聲響起，布蘭克先生從椅子上醒來，去接了屋裡的電話。

「很遺憾，我們追蹤不到您的行李。我們嘗試了一切可行的方法，恕我們無能為力了。」打電話的人說。

「太好了！找不到就算了！」布蘭克先生呼道。

打電話的人認為布蘭克先生說「太好了」是在諷刺，馬上接著說：「我們深表歉意，我們將盡一切努力，彌補您的損失。」說到一半，布蘭克先生就掛了電話。

「說不定它去了需要它的地方。」布蘭克先生放下電話後說，「我就是丟失的行李，丟失是因為我不知道它在哪裡。現在我找到了它，儘管它從未到達。」

四十年前，他的第二個兒子過世後，布蘭克先生度過了悲痛的幾個月，直到他聽到兒子的聲音說：「爸爸，您為什麼還在哭泣？我比以往任何時候都更有活力。我一直照看著您。」

布蘭克先生跳出時空，頓時一片寧靜。但這種寧靜很快就被人間的噪音所淹沒。

布蘭克先生否認記憶的不真實，因為它不想承認未來也是想像。在拒絕中，不知不覺又過了四十年。

他尋找更好的生活，他想要的妻子、他想要的孩子、他想要的工作、他想要的世界。後來他發現希望渺茫，他便想：至少我有自己，無論情況多麼糟糕，我也要堅持自己的看法。

有一天，布蘭克先生發現，他不僅得不到別的，連自己都沒法保存。

他害怕失去自己的人生故事。但什麼是人生故事呢？

「人生」其實是永生的中斷，是人類用來取代永恆的夢幻泡影。

所有的記憶最終都會消失。當它們消失時，他們的構想者就不再受它們束縛。

布蘭克先生曾經以為，他需要行李箱裡的東西。當他想到可能找不回來那些東西的時候，他考慮重新採購替代品。然後，他意識到他不需要這些東西。最後，他忘記了行李箱裡到底裝了些什麼。

他曾經獲得，或認為他曾經擁有的一切，都是一樣的，只不過是他為自己編寫的記憶而已。

然而，「一切」都是他出生之前的自己。他確實是擁有一切的，而且永遠不變，他自己就是一切，在記憶出現之前、記憶消失之後。

7

陽光透過窗簾照進屋裡，落在布蘭克先生的臉上。

他在溫暖中聽到「喀喀」的腳步聲，然後是鑰匙插入鑰匙孔的聲音。所有細節他都聽得清清楚楚，而且就像第一次聽到一樣。

瑪利亞正要說「早安」，發現搖椅上穿著外套的布蘭克先生，趕緊放輕腳步，停了下來。

布蘭克先生知道瑪利亞進屋之後，開始和她對話。

「瑪利亞，是你嗎？」布蘭克先生閉著眼睛問。

「是的，布蘭克先生。我看您睡著了，不想叫醒您。」

「沒關係，該起床了！」布蘭克先生緩緩睜開眼睛。

「旅途愉快嗎？」瑪利亞幫布蘭克先生脫下外套，把他扶起帶到沙發上。

「那是一次美妙的旅行，我丟了行李。」

「哦！真不幸。希望這不是太嚴重的事情。」

「不，我不再覺得有什麼事情是嚴重的了。」

「很高興看到您心情不錯。」

「昨晚，我進行了第二次旅行。在這個旅行中，我發現了比丟失的行李珍貴許多的東西。假如那個行李回不來，我一點都不介意。」

「是這樣嗎？」

「是的，我會把這一切都告訴你的。」

「以後吧！我現在必須做早餐，不然會把您餓著。」

「啊！別讓我妨礙你工作。我待會兒告訴你。我從來沒有對你提起我的生活吧？」

「沒有啊！」

「我曾經想成為非凡的人，想盡量突出、受人仰慕。可是現在，我只想不被注意，徹底平凡。我剛剛意識到，這才是我一直想要的。是不是很可笑？」

「布蘭克先生，我不明白您的話。我只知道您對我很好。」瑪利亞笑說：「我去幫您準備早餐。」然後走進廚房，哼起她喜歡的歌曲。

「我去幫您準備早餐。」這句話布蘭克先生聽瑪利亞說過很多次了。但這次，他感到胸口一陣脹痛，淚水奪眶而出。他已經很多年沒有流過淚了。

房子裡很安靜，照滿燦爛的陽光。瑪利亞哼唱的聲音在空氣中蕩漾，流入所有敞開的心靈。（下）