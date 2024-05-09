我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

驪歌響起（八）

鶴望藍

星期天在教會遇見陳娜，說起藍嵐要回訪布朗。陳娜說，她們也去。陳娜沒有帶凱蒂參觀過布朗校園，趁著現在布朗邀請錄取的學生回訪校園，他們準備全家出動，還熱情地說，她已訂好酒店，楚欣只要買張飛機票，就可以成行了，住他們家訂的酒店。

楚欣愣了一下，問：「你們家凱蒂不是被普林斯頓提前錄取了嗎？幹麼還來布朗？你們還申請了布朗？」

旁邊一位路過的媽媽插話進來：「哦，他們家的凱蒂，厲害欸！哈佛、耶魯都進了，史丹福也錄取了，是吧？」然後又轉頭對陳娜說：「你們家女兒是百發百中，申請一間進一間，所有的名校都是她囊中之物。」

在人來人往的過道上，陳娜謙遜地笑而不語，路過的媽媽急匆匆地走遠了。楚欣將困惑的目光投向陳娜，腦海中閃過千萬個問號。原來凱蒂並沒有止步於提前收到的錄取通知，而是各個藤校都申請了，還遍地開花，收錄取通知收得手軟。這些人盡皆知的信息，楚欣全然不知，還自以為是陳娜的密友。

「凱蒂申請普林斯頓的提前錄取，不就是跟學校達成協議，一旦被錄取，就不再申請其他學校嗎？這是提前錄取的意義呀？」楚欣講出了她心中最大的疑惑。在她看來，自然是凱蒂想要念普林斯頓，才會申請提前錄取。所以提前錄取只適用於一間高校，沒被錄取，才跟其他的高中畢業生一起走普通申請程序。既然錄取了，這多好，速戰速決，沒有了後面冗長的申請過程。申請再多的學校，你也只能選擇入讀一間呀。再說了，如果最終是想念布朗的，那為什麼不申請布朗的提前錄取呢？越想越多疑問。（八）

耶魯

上一則

67歲電競玩家 張順帆用努力累積實力

下一則

背面月亮——詠梁奕焚的黑美人

延伸閱讀

NBA／熱火23記三分球燒毀綠衫軍 雷霆三少砍80分宰鵜鶘

NBA／熱火23記三分球燒毀綠衫軍 雷霆三少砍80分宰鵜鶘
挺巴學運升溫…喬州莫爾豪斯學院拒絕取消拜登致詞

挺巴學運升溫…喬州莫爾豪斯學院拒絕取消拜登致詞
司機換照被拒撞警局 釀1死14傷

司機換照被拒撞警局 釀1死14傷
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

熱門新聞

香港導演王家衛的上海方言電視劇「繁花」大紅。(本報資料照片／記者陳宛茜攝影)

「繁花書房」在蘇州開幕 作家金宇澄：從哪裡來，到何處去

2024-05-04 19:45

何去何從？

2024-05-02 02:00
圖∕123RF

Silence（上）

2024-05-05 02:02

真假湖北人

2024-05-04 02:01

你丟，我撿不撿？

2024-05-02 02:00
台灣變裝皇后妮妃雅（中）5日於倫敦知名同志夜店登場。（中央社）

變裝皇后妮妃雅倫敦夜店表演「追追追」 嗨翻全場

2024-05-05 17:41

超人氣

更多 >
華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」