她小時候，她父母先是在路口擺個小攤，後來租了個很小的門面房。她中專畢業的時候，他們家終於把雜貨店搬到鬧市區的菜市場旁邊。她七、八歲就是家裡沒工錢的長工，每天放了學，先去店裡替她媽的班，她媽回家做飯。她嘴甜，又伶俐，哪樣東西在哪裡，比別家便宜幾分幾毛，她說得清清楚楚。她在店裡，營業額比她媽高。

周末和假期，她爸媽就指著她多掙點，顧不上關心她讀書讀得怎麼樣。江燕結婚前沒談過戀愛，她媽讓她等著人介紹個條件好的，別理那些天天來店裡晃蕩的二流子。有好工作的男人才不會來這裡，人家都是去大街上的商場買東西。

江燕聽話，自己也看不上街上那群二流子混混。果然，她嫁了個有錢人，家安在了省城。後來，連濟南本地人都羨慕他們家能移民 去了國外，縣城裡的親戚教育女兒，都拿她做榜樣。結婚這麼多年，她從來沒為錢犯過愁，她想都不敢想，再回到小時候那種拮据的日子。

有一次，她帶兒子去看城裡的老爺車展，和他迎頭相遇。他嚇得好像江燕要捉他的姦，下意識做出隨時要逃跑的姿勢，身體歪歪扭扭地擰著說：「啊，是你啊。好久不見了、好久不見了。」

江燕記得他們倆起碼有七、八年沒見過了，他怎麼一下子老了那麼多？看起來怎麼沒了從前的風采？她很慶幸自己打扮過出門的，手裡拿的是剛買的Miu Miu。雖然她也很慌，心跳得厲害。

他很緊張地左右看：「就你一個人嗎？」

她做出大大方方的樣子答：「我一個人帶兒子來的。你呢？你一個人？」她不想碰到他太太。

「你兒子？你生的是兒子？」（一七）