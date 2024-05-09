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姊姊嫁去的城市名字很奇特，布蘭克先生到現在也不知道如何讀出。他最後一次見到姊姊，是在她的婚禮上。姊姊畫了濃妝，冷漠中隱藏著悲傷。

布蘭克先生沒能和他喜歡的女孩結婚，而是娶了老闆的女兒做為他的就業 條件。

老闆的女兒脾氣暴躁，工作上的事情插不了手，就在家使上喚下。布蘭克先生為了討好老闆，對妻子百般謙讓。

兩口子生了三個孩子，都由奶媽帶大，和父母並不親近。

布蘭克先生不擅長表達任何感情，要對孩子表示寵愛，只是大筆花錢。從學費到旅費到各種奢侈品，只要他付得起就買。

有一天，老闆終於把公司交給布蘭克先生，退休 以後很久才過世。布蘭克先生本想和妻子離婚，後來見她日益衰老，沒力氣管誰，孩子們也都不在家了，便打消這個念頭，直到妻子也過世。

「我居然活到了這一天，沒走在妻子之前。」布蘭克先生說著，嘆息的不是他更願意先走還是後走，而是他對自己的冷漠感到不滿。

4

布蘭克先生的兒子自從捲入販毒集團，被他發現之後，他和兒子在法律上斷絕了父子關係。

「兒子對金錢如此癡迷，莫非是我的錯？」布蘭克先生曾這麼想，「是我給他太少，讓他覺得不足，還是我自己太迷戀金錢，而這是他唯一從我身上觀察到的事情？」

布蘭克先生記得大兒子說：「爸，我從你那裡了解到毒癮。你向我展示人如何依靠藥物來入睡、醒來、興奮、愚鈍。有大需求，就有大生意。你知道，我自己不吃藥也不吸毒。對我來說，這就是賺錢的手段而已。別告訴我生意有好壞之分，有合法、有非法。對我來說，做生意是為了利潤，大家要什麼，我就給什麼。你和我斷絕關係，我不怪你，你也不用怪自己。我知道你擔心我的生命，我也不想連累你。我不再是你的兒子了，我會消失。」

無論兒子怎麼說，布蘭克先生都沒有停止責備自己。他心裡的遺憾比身上的黃金還多。他覺得自己很貧窮，因為他無法用財富淹沒他的痛苦。

布蘭克先生有一個疼愛的小兒子，在駕駛他的新跑車時車禍身亡。這輛跑車是布蘭克先生送給他的十八歲生日禮物，布蘭克先生也為此自責。

「假如我沒有給他那輛車、假如我沒那麼寵他，他現在肯定還活著。」這番話布蘭克先生不知道對自己重複了幾次。

布蘭克先生最小的孩子是個女孩。她也離開了布蘭克先生，因為她嫁給了一個父親不認可的人。

在布蘭克先生眼裡，她的愛人在各方面都是錯的。錯誤的種族、錯誤的姓氏、錯誤的教育、錯誤的職業、錯誤的年齡、錯誤的外表。布蘭克先生不允許女兒和他的愛人回家，他想讓他們分開。

僵持了幾年，小女兒終於和她的情人結婚，並且和布蘭克先生再也沒有書信往來。布蘭克先生不知道女兒去了哪裡。

布蘭克先生發現自己獨自一人在家裡，背負著過去的重擔，除了愧疚之外，什麼也沒有。

5

一番頭疼之後，布蘭克先生總算睡著了。

這一夜，他做了一個夢。他已經很久沒有做過不是噩夢的夢了。

布蘭克先生穿梭在一座城市裡，一個人口眾多而混雜的大城市。

經過一所教堂，教堂有個附屬幼兒園，學生們正在課間休息。有個小朋友發現欄杆外的布蘭克先生，向他招招手，然後害羞地蒙上臉跑掉了。

布蘭克先生彷彿知道，他的家就在附近，但卻不知道準確的地址。

他繼續遊走，看到郵政 總局大樓，發現它被改建成了火車站。他走進火車站，發現長長的走廊非常寬敞，裡面有一個關於舊倫敦的展覽，牆上掛滿了巨大的歷史照片。

布蘭克先生在其中一張照片中，認出他熟悉的地方。他走近一看，發現照片裡有他訂做第一套西裝的裁縫店。

緊跟著出現在他腦海裡的，是自己年輕時的樣子。他甩甩頭，彷彿要把記憶甩去，同時卻忍不住用手梳梳自己的頭髮，表達對舊版自己的喜愛。

他繼續往前走，穿過長廊，很快就到達大廳的另一端，回到了街上。

這條街看起來像布宜諾斯艾利斯，讓布蘭克先生想起了一個女孩。這個女孩和他跳了他人生中的第一支，也是唯一的一支舞。他不知道她的名字，但他記得和她擁抱的感覺。

布蘭克先生不記得自己和其他人擁抱過，包括他的妻子和孩子。

布蘭克先生轉向另一個方向，覺得這條街看起來也像巴黎。鮮花、糕點、美麗的顏色和香濃的氣味，布蘭克先生被幸福的感覺淹沒了。

「我喜歡的所有地方，都被放在同一個城市了嗎？」布蘭克先生很驚訝。

他一直認為他的生命無比黑暗和沉悶，現在突然想起那些曾經閃現過的快樂瞬間。（中）