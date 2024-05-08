楚欣是又氣又無奈，說：「你這樣的話，我光是幫你交申請費，都要傾家蕩產啦！」

藍嵐知道媽媽是故意在調侃她，甜甜一笑，嬌嗲道：「媽咪，我愛你！」

其實楚欣哪裡是心疼血本無歸的申請費，是心疼女兒要著手準備這麼多份的申請。以藍嵐過分嚴謹的性格，光是寫申請，就會讓她忙得焦頭爛額。

就在藍嵐忙得不可開交，連睡覺的時間都不夠的時候，楚欣聽到凱蒂被普林斯頓大學提前錄取的消息。這令藍嵐和楚欣都羨慕不已，忙恭喜陳娜和凱蒂，早早就結束了這申請大學的折磨。楚欣不得不感嘆陳娜教女有方，在這個環節上完勝他人。

藍嵐雖然在揭榜的那些天，收到十間學校的錄取通知書。可她卻是緊張疲憊，一直忙到最後期限的那一分鐘，才按下最後一個回覆鍵。然後是三個月漫長的等待，跟同學們一起在「幾家歡喜幾家愁」的波動中，等來了錄取通知。

相比之下，凱蒂都不需要經歷這些忐忑不安的過程，早已勝券在握、塵埃落定。

接下來到了該決定選哪一間學校啦。楚欣心裡傾向於布朗大學。布朗是所有藤校中規模最小的一間，在校學生也不多。風景秀麗的校園坐落在寧靜的州府普洛威頓斯

，每一棟建築都在述說著這百年名校的歷史。更為楚欣看中的是，布朗以英文、藝術、歷史等文科著稱，旁邊還有一間美國頂尖的藝術學校，布朗的學生可以輕易在那裡選修藝術課，簡直就是給藍嵐量身訂製一般。可是，楚欣不動聲色，她不願意用母親的影響力去模糊了女兒的選擇。

這次，楚欣給女兒訂好飛機票，選三家錄取了她的學校回訪。該是女兒自己做決定的時候。（七）