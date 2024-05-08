從那以後，他們再也沒聯繫過了。

懷孕七個月的時候，孫昌建帶著他姊過來了，說是給她做飯，伺候她坐完月子，說是他老娘吩咐的。家裡有客人，她逐漸忘記了往事，相信她肚子裡是孫家的孩子。大姑姐說，她婆婆聽說是個男孩兒，把自己的金手鐲脫下來，讓她帶過來，讓大姑姐盯著她每天都戴著，那是老太太求人去廟裡開過光的。江燕逐漸接受她是孫家大功臣這個事實，她很享受被孫家人伺候的日子。她即將給他們家生下唯一的男孫，老天爺就是這麼安排的，不會搞錯的。兒子白白胖胖、眉清目秀，眼睛大大的，都說像媽媽，她也越看越覺得的確像她。

她拿到經紀證書時，想起他說過，女人要有點自己的東西的，有沒有是不一樣的。他說得沒錯，孫昌建對她不一樣了。生了兒子後不太一樣，拿到證書後是另外一種不一樣。那個人說過他老婆讀書很行的，拿到了本地會計學證書，找到了一份銀行客戶經理的職位，算是進入了主流社會。他尊敬和佩服的口氣刺痛過她的心。不過那種嫉妒和自卑是好事，要不然她也考不下來，對她來說幾乎不可能考過的地產經紀牌照。

她剛知道自己懷孕的時候，不是沒想過離婚。也就想了想。他是技術移民 ，國內什麼都沒有了。在這裡貸款 買了個房子，為了減輕壓力，一半出租、一半自己住。他做各種雜工供老婆念書，考了幾個證書，然後自己去考證，零七八碎接點活做，生活沒問題，卻也不寬裕。他要是離婚，什麼都拿不到的。而她要是離婚，孫昌建不會讓她拿到什麼財產的。

江燕家裡不富裕。那個時候，城市裡最沒本事的人才沒單位，她父母就是那種小城市裡的小商販。（一六）