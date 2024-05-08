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1

經過三趟轉機，布蘭克先生終於回到家了。他「登」一下坐到了搖椅上，大衣和帽子都沒脫。

房子整潔乾淨，還有鮮花擺設，就像有人在家。布蘭克先生外出時，瑪利亞每天都會來檢查房子做清潔。但現在是深夜，她回自己家休息了。

我多麼希望瑪利亞在這裡。布蘭克先生想道，並對自己的想法感到有些驚訝。

瑪利亞來自一個所謂「混亂的國家」，但這麼看待她的人們，顯然對自己的思想混亂視而不見。

「我們那邊的女士非常擅長清潔。」瑪利亞經常說，「每個人來到這世上，都是為了清潔的，只是不同時清潔同一個地方。」

「你快樂嗎？」布蘭克先生曾經問瑪利亞。

「我從來不想這種事。」瑪利亞被逗樂了。

「哦！我明白了。也許只有不開心的人才會想他是不是快樂。」

「也許。」

「快樂的人幹麼要想呢？他們忙著快樂就忙不過來了。」

「先生，您說的是。」

「快樂是一項偉大的成就。我有很多成就，其中卻沒有這項。」

瑪利亞微笑著，不知道該說什麼。

2

「真是漫長的一天。」布蘭克先生閉上眼睛，自言自語。

陪伴布蘭克先生旅行的東西，有一樣沒跟著他回來──他的行李。

布蘭克先生在機場報失，得到工作人員保證，說行李若是到了，會派人送往他的住所。

他想了想行李箱裡的東西，盤算著如果能夠順利取回，每一件東西要如何處理。如果沒能取回，又該如何。

他發現自己直到現在，才開始思考這些東西的意義。之前它們只是物品，現在它們是符號。

布蘭克先生的行李箱裡有他的私人用品，比如衣服、配件、盥洗用品等等。他習慣有這些東西，但不太在意丟失。

再買就是了。他這麼想。雖然不一定能買到一樣的，但也不會有太大偏差。再不然，重新適應新產品就是了。

箱子裡有一些禮物，這有點令布蘭克先生不安，因為它們無法被取代。但更令人不安的是，布蘭克先生意識到，即使他把它們取回來，也不一定能把它們送出去。這是他不太想面對的事情，突然覺得若是丟失了，未嘗不是一件好事，幫他免去為難的機會。

既然為難，當初為什麼要買呢？純屬衝動嗎？布蘭克先生從來不認為自己是一個冷靜的人。他多年沒見的三個孩子，至今都不知道在哪裡、如何聯絡。布蘭克先生買禮物的時候就知道這一點，但他還是買了。「算是自己心願的一種表達吧！表達完也就完了，不必有下文。」他這麼安慰自己。

還有一些東西，是布蘭克先生這次從他出生的老家帶回來的，只是出於情感原因。「這些東西，其實早晚都會無人認領。」布蘭克先生嘆了口氣。

布蘭克先生想知道，為什麼他沒有把某些東西裝進隨身行李箱，而選擇托運。空間不是問題，重量也不是問題。他想問自己，到底在不在乎那些東西。

布蘭克先生開始思考這次旅行的目的。

五十年來，他的每一個旅行計畫都與某種增加財富的方式有關。即使在退休 之後，他的每一次行程，也都充滿了各種關於支出和獲利的考量。這是他第一次與工作無關、沒有經過經濟籌畫的旅行。他覺得，這也會是最後一次，唯一的一次。

布蘭克先生突然想到，今天是他八十歲生日。他感到徹底的空虛，一陣冰涼，不禁拉緊大衣。

他睜開眼睛環顧眼前的空間，但沒有轉頭。

「這一切都是我賺來的。這棟有人稱之為豪宅的房子、車庫裡的三輛豪華轎車，以及房子裡的一切。都是我賺來的。」布蘭克先生想，「可是為什麼我感覺自己一無所有呢？」

「我沒法把這些留給孩子，感到很遺憾。」他常說。

「你自己享受到了呀！」人們常說。

布蘭克先生發現越來越難以相信這一點。他幾乎記不起住在這棟房子裡、駕駛他的汽車，或花錢買到任何東西帶來的快樂。

他記得奮鬥、掙扎、征服、驕傲、悲憤，為了逃避情緒而追尋的麻木，但沒有過任何他能稱之為享受的感覺。

「我最終還是一無所有。」布蘭克先生閉上了眼睛。

3

布蘭克先生覺得，他從來沒有過溫馨的家。雖然他一直有住所，雖然他結過婚、有過孩子，很少孤獨的時候，但是他一直感到很寂寞。

假如有人問布蘭克先生有沒有家人，他最先想到的會是瑪利亞，然後還是搖搖頭說：「家人都不在了。」

布蘭克先生對父母的印象很模糊，他們在他童年時就很少出現。小布 蘭克跟著爺爺一起生活，知道爺爺過世。

布蘭克先生有一個比他年長很多的姊姊。姊姊極其美麗，被父親嫁給了城裡的有錢人，條件是布蘭克家族與她斷絕一切聯繫。（上）