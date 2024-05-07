往好的說，她很優秀，面面俱到，比較全才。缺點則是沒有突出的優勢。

楚欣也不逼女兒這麼快做決定，十七、八歲的時候不清楚自己的人生方向、不了解自己的優勢，那是很平常的事。於是，她計畫帶女兒去美國的高校來一個校園巡遊，讓她感受一下，看能不能讓感性的女兒找到自己心儀的學校。

既然女兒對美國的學校一無所知，那麼楚欣挑一些名校，聯繫好開放日的時間，讓她去轉一圈。楚欣並不期待女兒一定要進入常春藤 院校，但是這麼多美麗的百年校園，一定都很有魅力。既可以激勵女兒，又可以趁機旅遊增廣見聞，何樂而不為呢！

於是，那一年的春假，母女倆漫步於美麗的史丹福百畝校園、訪問了白雪皚皚的衛斯理女子學院、見識了鏟起的雪牆有一人高的布朗大學，出現在鬧市中的哥倫比亞大學、哈佛和麻省理工，還有偏安一隅的康乃爾、畫面感滿滿的普林斯頓和飄著雪花的耶魯大學 ……

回來之後，藍嵐真的就找到感覺了。她不喜歡鬧市中的哥大 和哈佛。楚欣也認為這麼多好學校，除了考量學校的課程資源、人文歷史，選個適合讀書的安靜校園也是對的。於是，申請大學的時候，哥大和哈佛沒在名單之列。

當然，藍嵐的申請名單除了頂尖的名校，也有第二梯隊的隱形藤校，還包含了州立的學校，以做保底。

這時，藍嵐的不自信又在作祟。她列出十二家學校的名字，逐個申請。不怕一萬，就怕萬一，怕申請的學校都沒有錄取她。楚欣又開始做女兒的心理輔導師，坐下來跟藍嵐長談。談完之後，藍嵐也知道，一間學校的錄取通知都拿不到那樣的概率很小，可還是執拗地不想刪減名單。（六）