她從來沒試過給一個男人講瑣碎的話，也沒聽過男人和她聊雞毛蒜皮。父親和丈夫一樣，和男人喝酒時是話癆，和女人沒話講。他會告訴她今天的雲海很漂亮，我拍了照片發給你看。鹿湖有荷花，你想不想去看？你煮的餃子 從來不會破皮，你怎麼做到的？他會說你的腰摸起來瘦了點，是不是在減肥？你不減也很好，減了也好看，只要你別餓壞自己。他們倆想盡辦法見面，有時候只有半個小時，匆匆忙忙摸一會兒就要去幹活。越是這樣，兩人越是飢渴難耐，見了面一秒鐘都不浪費。

知道懷孕後，她哭了好幾場，到底還是告訴他可能懷的是他的。又哭著說她老公不讓她打胎，他們家到現在沒個孫子，前幾年盼孫子盼得老兩口專門去了大佛寺拜菩薩，還給廟裡一大筆香火錢。

他過了好多天才來看她，整個人暗淡無光，無精打采，像被武林高手挑斷經脈，不但精氣神是散的，骨架子都要散了。兩人之間再也不來電了。曾經他們乾柴烈火，遇到就著火，每次都筋疲力盡才下床找東西吃。有時候煮著飯還會再來電，有時候吃到一半也有電。

他們倆呆坐在沙發的兩頭，中間寬廣遼闊地可以盛得下太平洋。他們再也不敢貼緊了，彷彿已經懷孕的身子可以接著懷上似的。牆上的掛鐘一秒一秒跳得很慢，一下一下的，每一下都很突然。

他坐了好一會兒，低著頭起身就往門口走，嘴裡囁嚅著什麼，她問：「你說什麼？」他嚇一跳，回頭說：「沒，沒什麼。」他回頭的眼神再也沒有神采、沒有精光，整個人是垮掉的、縮小的，眼神躲閃著她，不看她的臉。以前，他倆每次臨別時都抱著咯咯笑著，打賭看誰先撒手。這一次，江燕的腳沉得抬不起來。（一五）