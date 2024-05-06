紫嘉五音不全，居然唱了起來：「娘啊娘的，爹啊爹的，娘的寶兒是娘的，爹的寶兒誰家的？」

「哈哈，我懂，媽的孩子是媽的，爹的孩子說不準啦。」

「我真想給張宇飛分享這個喜訊，同時提醒他去查查DNA ，但是我覺得做人要厚道。」紫嘉掩不住內心的狂喜和得意，她甚至開始計畫，等孩子長到兩三歲時，帶他回一趟國，一定要請前夫和前婆婆吃一頓飯。

但是紫嘉沒有歡喜得太久，一個壞消息青天霹靂而下，幹得好好的紫嘉遭遇了裁員 。紫嘉精明強幹，為公司立下了汗馬功勞，再怎麼裁員，也不會裁到她的頭上！她早已適應在客廳辦公的舒服氛圍，卻在自家客廳得到公司裁員的電郵通知。

「早說過了，生命充滿了意外，讓你猝不及防。你還記得，那年我把蘇瑞介紹給一個客戶老頭嗎？」紫嘉問洛維。

「我記得，我提醒你不要隨便介紹人。」洛維點頭。

「太晚了。如今蘇瑞成了那老頭的情人，老頭收購了我們公司，就這麼簡單。」紫嘉說得淡定從容，內心早已巨浪滔天。

「工作丟了就丟了，有本領的人還會發光，當前養胎要緊。」

「我會好好把孩子生下來，我分得清主次。從前賺錢多的時候我沒有亂花，就是怕明天有個什麼意外。」

紫嘉出資，讓阿泉盤下了一家餐館，自己當老闆。阿泉頭腦靈光、精明強幹，會裝電線、會修水管，這在美國省下了大筆的人工費。新餐館開業後，生意紅紅火火，美元滾滾而來。紫嘉在生下兒子後，無縫對接地再次懷孕，三個月後去醫院一查，還是龍鳳胎。（八）