他們的身體像是著了火，燒起來就撲不滅。

後來，等她送完孩子回到家，時常可以看到他的車子已經停在她家車庫門前。他說是來幫她複習，她就抿嘴笑他真會假裝。進了屋子，兩個人迫不及待抱在一起，纏綿好一會兒，心照不宣地一起上樓。進門就一起滾到床上，滾來又滾去。

有一次，他笑著說：「可算知道『顛鸞倒鳳』這個成語到底什麼意思了。」她聽不太懂這種文謅謅的表達，但她喜歡聽他說話，文雅又動聽。有時候說得她笑、有時候說得她渾身燙，有時候惹得她用拳頭砸他，他就笑：「人家說女人愛用粉拳，果然是這樣。就喜歡你的小粉拳砸過來，我也喜歡你的小粉足，捏著真舒服。」和他在一起，不知不覺就過了大半天。好幾次她跌跌撞撞趕去接孩子時，整個校園裡只有她女兒孤零零的身影，在遊樂場上攀爬。

晚上，他倆在QQ上聊天，她說踩油門的時候腳發抖。他說：我的手都在抖，米飯添了兩次，吃飽就在沙發上睡了一覺。要不是惦記著你，我就一直睡到明天了。他問她晚飯吃的什麼，囑咐她晚上看一會兒書，一天啃一點點，幾個月啃完沒問題。他說：你掉了好多頭髮，下次我給你帶一種洗髮水，可以防脫髮。

江燕和孫昌建從來沒這樣聊過天。他們像全天下的正常夫妻，說應該說的話、做應該做的事、過應該過的日子。別人說她命好，她也沒什麼可抱怨的地方。江燕和孫昌建是熟人介紹的，沒談戀愛就領了證，還沒辦婚禮就被睡了，睡了就算是一切落停。這一次既有初戀的纏綿，也有外遇的激情。幾個月來她什麼都做不了，除了等他過來，就是和他一起時光飛逝。（一四）