圖／王幼嘉

在美國過了半輩子一直往前衝的日子，完玉覺得這種打一槍換一個地方的工作，正是她的「詩和遠方」。她因此走了不少過去想去而沒有機會去的地方，對美國的了解更深入了。完玉一般一年會做三期，只在夏天休假，陪先生和孩子們去旅行，享受家庭生活。她更遠的計畫是等先生退休後，夫妻倆一起去非洲做義工。

完玉之前在春秋兩季來過太浩湖地區，都是在這最繁忙的湖濱醫院工作，與上上下下的醫生、護士們合作得很好。院裡甚至多次探問過她，是否有留下來長期工作的意願，「加州大學 戴維斯分校和內華達大學雷諾分校都不遠啊。」──他們幫她的教授先生都想了出路，可完玉要的就是不固定和更遠方啊。大家表示理解，只好說，歡迎常來。這不，她今年新年一過，就又來了。

這裡緊靠太浩湖水邊，風景如畫。做為體量巨大的高山湖，冬天哪怕四周白雪皚皚，太浩湖也不會結冰。天暖時沿著水岸住滿了來太浩湖爬山玩水的人們，天冷時這一帶則是滑雪愛好者的天堂。在冬天無比漫長的明尼蘇達生活多年，完玉喜歡玩玩越野滑雪。若在冬天不值班時，她偶爾也會在太浩湖地區找些難度不大的林間雪道玩玩越野滑，很是享受。

今日輪休的完玉接到醫院的緊急呼叫時，剛到湖畔鎮美體中心紋身坊，正準備開始工作。這是她在一周前就接受的預約，這天上午有三單除紋身的活兒。太浩湖這類度假勝地，人們一去通常都會住個三五天以上的。休假的人們愛做按摩水療之外，紋身相關的生意也很旺，連帶除紋身的需要也不少。完玉從來沒跟人提過，做為自幼的中國水墨畫愛好者，來美國後為掙取支持自己報考醫生資格的補習班學費，她曾在紐約中城一家韓國人辦的紋身工作室裡學過紋身，當過紋身師助理。

一年前，完玉做為麻醉師，加入了新澤西 一個小型生物化學藥劑廠，推廣使用他們研發用麻藥混合帶酸性鹼金屬氯化物水溶液，與優選配製的綠色藥用植物霜劑混合注射除紋身的臨床實驗計畫，業餘為願意參加臨床實驗的人們，做注射除紋身服務。

完玉願意加入這個實驗計畫，是因為喜歡這產品的綠色效應。雖然它起效時間稍長，可比起如今市面上流行的化學消除法和雷射去除法對身體和皮膚的損耗，這綠色藥劑無論是經濟還是健康環保的效果都很突出。她喜歡新澤西藥廠這款產品的另一個原因，是它可以輕鬆抹掉人因一念之差犯下的錯，風險又比較低，一經推廣就很受歡迎。

相比起這個工作本身，完玉更喜歡的是，聽顧客講自己的紋身故事。人們通常不喜歡告訴他人，刺上那些跟自己融為一體的紋身的理由，但在決定將那些紋身抹掉時，都顯得特別享受那充滿解脫和清空的快感和歡欣，總是滔滔不絕，有問必答，令完玉感到特別治癒。雖然她知道，有些紋身可能是永遠也抹不掉的。比如她在紐約遇到過的那個越戰老兵。他挑了她畫的一大幅灕江水岸，「簡直就跟我們在越南 見過的一樣。」他要求在自己前胸和雙臂，紋上熱帶叢林中為他擋子彈而死的戰友的故事。紋得那麼深、色彩那麼濃，真的是生死與共了。

完玉通常在業餘時間裡，會給有需要的顧客按預約提供服務，生意不多也不少。她從來沒有跟人提過她業餘在做這個工作，就像從來沒有跟人提過她曾經當過紋身師那樣，更沒跟人說過她對幫人除紋身有一種執念和快意。

完玉與湖濱醫院急診室通完電話，立刻取消了當日在紋身坊的預約，提起裝著三副除紋身藥物針劑的滾輪雙肩包，一路小跑，衝進自己四輪驅動的林肯SUV，冒著漫天大雪，向醫院急駛而去。

重傷患Tan, Qin Wei的信息，跟著車窗外呼嘯的風雪，在完玉的手機裡跳出來。這將是她的病人。Tan, Qin Wei這樣的拼法，讓完玉愣了一下，能判斷十有八九是中國大陸背景人士沒錯，可她並未能一眼將前夫認出。（二）