在補習學校，先來了個模擬SAT 考試，以便安排適合的輔導老師。一拿到藍嵐做好的考卷，主考老師就背著藍嵐，悄悄跟楚欣說：「你女兒可能會考 個滿分。」楚欣笑笑，不置評。並沒有因為老師的誇獎而欣喜，反而顧忌女兒知道後會有壓力。滿不滿分的，楚欣不在乎。只希望女兒發揮正常，完成考試。

果然不出所料，楚欣給藍嵐買了十節課的輔導課程，藍嵐只上了前面五節課，就再也找不出時間去見輔導老師。而且，藍嵐自己也說，起初的兩節課很有用。講了些她不知道的考試注意事項。接下來的補習課，她的數學老師都不知道，還要給她什麼題目做。因為他拿最難的題目給藍嵐，她都做得又快又好，沒有什麼可以再教她的。為了完成十節課的任務，老師只有拿出不在SAT考試範圍的參考書，找題目給藍嵐。因為這些題目也不是老師的輔導範圍，藍嵐做好了交回去，老師自己都做錯了。最終是兩人一起翻書，找出正確題解。

一切都如楚欣計畫的那樣，女兒藍嵐十月考了Pre SAT、十一月考SAT。考完出來，藍嵐跟媽媽說：「你要再幫我報考一次！這次我沒考好。」

楚欣知道女兒完美主義的毛病又犯了，安慰道：「沒事的，媽媽又沒要求你非要考多高分。我相信你，只要發揮正常，就不要再考了。」

「我有好幾道題目不確定，答不上來，答案是猜的。」藍嵐憂心忡忡地說。楚欣聽了一點都不緊張，可是又一時想不出更好的說辭去說服女兒。她是不願女兒再考這樣的大考。自己給自己這麼大的壓力，媽媽的心在一旁心疼。

「也有可能那幾道我不會的題目，是考試中心混在考卷裡的測試題目，為了以後出題用的，不計分的。」藍嵐在自語。（四）