圖／王幼嘉

救護車呼嘯著拐進通往太浩湖地區湖濱醫院的水岸小道時，完玉──被急招來的麻醉師，已在急診室入口處的圓形車道邊等著了。她想像過無數次與勤威的重逢，卻始終不曾想過，是在這加州 和內華達邊境山谷深處的林海雪原裡。已經離婚二十五年的前夫勤威，會做為眼下震驚全美的雪崩事故危重病人之一，突然出現在自己面前。

急診室的自動門頻頻開合，雪花跟著冷風席捲而入。保潔員就是不停清理，還是很難跟上風雪的腳步，只好擱起一塊塊「當心地滑，小心摔倒」的牌子，給急診室平添幾分緊張氣氛。媒體的車輛和人員一波波衝來，又被迅速引走。接待台的收音機裡，不斷更新著今晨發生雪崩事故的金森谷雪場救援情況的進展。播音員那緊張急速的語氣，讓人聽得頭皮一陣陣發緊。完玉很想去摁掉那個開關，卻又能理解他們這也有以毒攻毒的意思，讓人們的注意力有所轉移。

金森谷雪場是這個曾舉辦過冬季奧運會的太浩湖地區，難度最高的雪場，多年來一直吸引著世界各地勇於挑戰和真正享受高山滑雪的頂尖滑雪者們。今天是本年度滑雪季首開之日，金森谷雪場的主雪道就發生了雪崩的重大事故。目前已有一死、數人受傷，還有兩位失蹤。這不幸的消息伴著突發的狂風呼嘯，大雪紛飛般地傳遍四方。內華達州州長已宣布全州進入緊急狀態 。

完玉一米五五的小個子，穿梭在人來人往的急診室過道裡，像一隻低空飛行躲過了所有雷達的飛行器，毫不起眼。她已換上一套天藍色的手術室工作服，將整齊的波紋短髮塞進同色的帽子裡，戴上了嚴實的口罩。露在外面兩隻不大卻特別圓的眼睛非常警醒。她在腰間端端正正地別好自己的隨身器械包，又在胸前掛上Angela Wilson, MD/Department of Anesthesia（安吉拉‧威爾遜醫生／麻醉科）的身分牌。

她此時對二十年前在天寒地凍的明尼蘇達大學城，嫁給生物化學家威爾遜教授時，做出隨夫姓的決定感到特別慶幸。在一眼可掃到的檔案裡，她現在是Dr. Angela Wilson（安吉拉‧威爾遜醫生），已看不出跟那個叫完玉的中國女子有任何關係，這讓她有卸下重負的輕鬆感。

完美無瑕啊──從小到大，人們一聽她報上「完玉」這個名字時，都會誇張地恭維，而他們臉上的笑意，卻總讓她感到心虛。她相信自己這個名字，是她那不甘寂寞的母親在生下她這個五官平平的長女時，向這個世界發出的挑釁。

勤威卻還是勤威。他名字裡那個99%的美國人都會念錯的Qin，果然按他的意思，一直保留了下來，做為對他們的挑戰。

他們早已不聯繫。完玉還是從哥大 的學長們口中知道，勤威已是排名全美前五的大型基建工程公司「塔發工程」的資深副總，主管公司在密西西比河西邊大半個美國地區的基建專案開發，名利雙收。早年聽說過他最愛滿世界打高爾夫球，想來他成為滑雪高手，應該是近年的事了。

完玉在急救車從雪場還沒出發的時候，就已經得知了勤威的傷勢。現在湖濱醫院當班的神經外科醫生強森已研判開顱手術是當務之急，只是手術的具體部位要看MRI（核磁共振）結果。完玉已確定靜脈注射用的全麻誘導藥物丙泊酚和相關鎮靜藥物已經準備好了。

自家中老二艾蜜莉高中畢業，去了芝加哥大學念書，完玉就開始按照自己的人生願望清單安排起生活。她首先辭去了在明尼蘇達大學醫學中心任麻醉師的工作，加入合同制醫療團隊，游走於全美各地。這是她多年的理想。這種團隊的醫生主要是到比較偏僻地區的醫院，擔任合同制工作，任期通常是三個月左右。

美國跟世界上其他國家一樣，發達地區和大城市的醫療資源過剩，而邊遠地區雖不致缺醫少藥，卻也存在著醫護人員短缺現象，近年這種短缺還愈發嚴重起來。再說，這類合同制工作的薪水比固定工作的同等職位人員的薪水，至少高出20-30%，對不少醫護人員很有吸引力。（一）