海的紀念冊（全文完）

火車站留存日本 時代的建築形態，記憶著時間以來歷史。

薌男買了一張往南到鎮安轉東港的火車票，他走過天橋到第二月台。南下的火車進站後，他上車。火車出站，穿過陸橋，經過歸來站，沿途幾個客家村落小站，之後潮州站、南州。在鎮安站下車，轉移搭車鎮安線，過大鵬站就是終點站東港。

這是他熟悉的車站，也是他久未來到的車站。

薌男走出車站時，不像記憶裡會看見梨佳等著他。

他沿著記憶中的路程，走向東港鎮上。梨佳就讀過的護理學校仍然存在，不過已改為專科學校。

薌男照著記憶走經東港市街。記憶中，是梨佳帶路，走過市場、走過鎮海宮和東寧宮，穿過防風林，就是海邊了。

日午稍過，陽光依然耀眼。

薌男在防風林的樹蔭下，找了一塊石頭坐下來。眼前的海風平浪靜，像一面光耀的鏡子，那是海水回映天空的眼眸。

多少記憶被收錄在那眼眸裡？那是人生的一場邂逅留下的形跡，一些青春之憶交雜著戀情留下來的印痕，被印拓在漂浮不定的海面，時而明晰、時而模糊。

梨佳呢？她是否也存在留著戀情的記憶，或全然忘卻？

海的紀念冊能夠存留記憶嗎？

他這樣問自己，也問不再相見的梨佳。

遠方有船隻在航行，它們是行經這個海域？是出航或返航？船影在海面書寫它們的行跡，搭載多少人、事、物的重量或體積？它們賦予海洋生命，也交融著船隻的生命。

海的紀念冊存留著航行船隻的形影，也記錄著薌男和梨佳的戀情。在薌男的記憶裡，他和梨佳曾一起眺望著前方這片海洋，在已經消失的時間裡，留下青春心跡。（全文完）