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核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

猝不及防（六）

孟悟

「他有臉要嗎？房子和存款都是我掙的。難道拿我的血汗錢去養狐狸和雜種，還理直氣壯？」紫嘉聲音尖了，手指發抖，眼睛閃過一抹凶光。那一刻，洛維發現紫嘉的鎮定和優雅都是裝出來的。

紫嘉婚姻失意，但是職場春風得意，提撥成了副總的她，年薪拿到了四十萬。這數字在矽谷和紐約不起眼，在美國南方的普通地區絕對算高薪。

洛維問紫嘉：「如此高薪，再幹上七、八年就可以退休，買一棟坐山面海的房子，然後周遊世界。」

「離周遊世界還很遙遠，一些夢想還沒實現。」紫嘉在內心發誓，要幹出一番事業，讓那個平庸而惡心的前夫後悔。

紫嘉平日裡很忙，她常去一家中餐館解決中餐和晚餐。大廚阿泉是偷渡過來的福州人，廚房不忙的時候，他會到紫嘉的餐桌旁跟她閒聊。他熟知紫嘉的口味，知道她不喜歡豬肉，喜歡青菜和魚，不愛辣，那種鮮香微甜是她的最愛。他會為她預製特別的菜肴，她給他的小費總是豪氣大方。

兩人慢慢成了朋友，無話不談。阿泉在國內沒讀大學，高中畢業後在一汽車配件廠幹活。他三十歲那年特別倒楣，工廠垮掉後，老婆也跑了，茫然無措間，借了巨款，在蛇頭的部署下跑到了美國。

紫嘉和他越走越近，還一起去市內看景泰藍藝術巡迴展。又過了半年，新冠病毒爆發，政府號令全民居家隔離，紫嘉開始了居家辦公。餐館關門了，阿泉每天給她送愛心便當。紫嘉所在的州是紅州，相對自由，到了夏天，居家令就作廢了，人們想去哪就去哪。紫嘉所在的公司跟全美保持一致，繼續推行居家上班。

第二年的春天，兩人開車去了北卡的海灘公園，看一群威風凜凜的野馬在海邊呼嘯奔過。（六）

矽谷 退休 偷渡

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