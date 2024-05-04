她女兒小名叫悅悅，卻從小不怎麼喜悅，總是不太高興的樣子。他們山東人對女兒的期待不高，聽話懂事就行。悅悅是個普通的小孩，沒特別之處，也沒讓人糟心的地方。小時候大部分時間，放在農村爺爺、奶奶家或者在岳父母家裡，和自己爸媽都不太親，大部分時間在自己房間裡做手工、看iPad。

孫昌建夫婦倆嘴上說為了孩子移民 ，實際上他們只是趕個時髦，啥事都要比別人強。別人有錢了出國，他們自然不能落後，聽說加拿大 教育好，來了買個漂亮房子，送孩子就近上學。至於孩子的語言關、社交關，他們倆是養了兒子才學著操心的。

這一天，悅悅反應比較激烈，回家關上門，就在微信 上找她爸說，她不要弟弟、妹妹，她討厭弟弟、妹妹。孫昌建好半天才明白說的是老婆懷孕，樂得什麼似的，哄著女兒別瞎說，趕緊睡覺去。隨即打電話笑著罵：「江燕你這個混蛋，要是敢去打胎，就別想進我孫家的門。你給老子好好養著胎，給孫家生個孫子。」

江燕那時候還沒去考經紀證，只能依靠男人生活。她再也不敢想打胎的事，她反覆琢磨，越想越覺得很有可能就是春假回國坐下的胎，也必須是。那個人謹慎，每次都用套，偶爾一次兩次滑落，她都會去廁所蹲一會兒才出來。再說，他們倆沒維持太久就斷了。她在國內上了環的，出國前取掉後生理期就不準了，不見得那麼倒楣。

她後悔，她恨，也怨，怎麼就鬼迷心竅喜歡上那個人了呢？他挺拔高䠷，五官和諧又俊氣，這些尚不足以吸引一個中年家庭主婦。剛來這裡，只認識這個朋友介紹的朋友，他熱心，和他們夫妻倆一見如故。（一二）