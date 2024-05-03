一直到他考上大學，離開高中之前生活的島嶼南方，從此都未再見過面。

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北上就讀大學之後，薌男就一直在相對島嶼南方的北地生活。只在逢年過節，才回南部的家。

年輕時候的記憶，印記在消失的時間。模模糊糊的初戀若隱若現，浮沉在海的浪花與波濤。

梨佳現在怎麼了？有時，薌男會在心裡自問著。但人生不斷向前推移，初戀的情事愈離愈遠，卻有時會又浮現出來。

梨佳已不在東港，甚至已不在自己父母之家。

薌男在大學畢業典禮那一天，從北地回到南部的家。

第二天，他用過早餐就離開家，在鳳山車站搭了普通列車到屏東。他從火車站走逢甲路，經圓環轉中正路，再轉公園路，進入屏東公園。大門往內延伸的筆直通路，兩旁的大王椰子高聳豎立著。他在側旁湖邊的涼椅坐下來，回憶初中時從親戚家住處來回學校的情景。一些鳳凰木枝頭已綻放燦然的紅花，點綴畢業時節的風景，風吹拂時，一些花瓣掉在水面，似乎漂浮著一些心事。

薌男從漂浮的花瓣想起一些往事，那是他少小時期成長的點點滴滴，是他徬徨少年時的心影。

感覺有點餓時，已近中午時分。他從公園離開，順路走向圓環附近的夜市，其實是食街。記憶裡的菜粽，蒸肉圓和米大腸、粉腸、黑白切……小時候，陸橋旁的仙宮戲院。一些記憶重現在他的行程。

在食物街吃完午餐，薌男沿民族路走到屏東火車站。

火車站前廣場，一邊是公路局車站，小時候，從這裡搭車經民生路、屏鵝公路到車城、恆春。另一邊是掛著「勝利補習班」招牌的大樓。（八）